Іран почав незаплановані військові навчання поблизу кордону з Туреччиною
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Іранські збройні сили розпочали позапланові військові маневри біля кордону з Туреччиною. Про це в середу повідомляє агентство ISNA, пише УНН.
Відзначається, що навчання проходять в районі озера Урмія в провінції Західний Азербайджан. У маневрах беруть участь підрозділи швидкого реагування з використанням вертольотів. Навчання проходять в присутності головнокомандувача ЗС Ірану Абдулрахіма Мусаві.
Інформація про іранські військові навчання з’явилася на тлі новин про те, що в середу підрозділи армії Туреччини перетнули кордон Сирії, де Анкара має намір проводити операцію зі створення зони безпеки. Тегеран висловився проти проведення турецькими силами операції на сирійській території.
Як передавав УНН раніше, у Туреччині пояснили, чому знову планують ввести війська у Сирію. “У зони безпеки є дві мети: забезпечити безпеку нашого кордону, знищивши всіх терористів, а також забезпечити безпечне повернення біженців. Туреччина сильна і рішуче налаштована”, — написав представник Ердогана на своїй сторінці в Twitter.