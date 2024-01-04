Ирак обвинил возглавляемую США коалицию в "вопиющей агрессии" после удара по Багдаду

Правительство Ирака, после атаки по столице обвинил возглавляемую США коалицию и сделал заявление о том, что это "вопиющая агрессия", сообщили France24, передает УНН.

Вооруженные силы Ирака возлагают ответственность за эту неоправданную атаку на силы глобальной коалиции. - говорится в заявлении представителя премьер-министра Ирака Мохаммеда Шиа ас-Судани.

Детали

Офис премьер-министра Ирака Мохаммеда Шиа ас-Судани обвинил в ударе по Багдаду возглавляемую США антиджихадистскую коалицию, назвав его "вопиющей агрессией", а также "опасной эскалацией и нападением".

Стоит заметить, что иракское правительство не возложило вину на Вашингтон, поскольку региональная напряженность растет на фоне войны Израиля и ХАМАС.

США нанесли удар по штаб-квартире Хашед аш-Шааби в столице Ирака, убив военного командира