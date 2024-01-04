Ирак обвинил возглавляемую США коалицию в "вопиющей агрессии" после удара по Багдаду
Киев • УНН
Ирак осуждает атаку коалиции во главе с США на Багдад как "вопиющую агрессию", приведшую к эскалации напряженности.
Правительство Ирака, после атаки по столице обвинил возглавляемую США коалицию и сделал заявление о том, что это "вопиющая агрессия", сообщили France24, передает УНН.
Вооруженные силы Ирака возлагают ответственность за эту неоправданную атаку на силы глобальной коалиции.
Детали
Офис премьер-министра Ирака Мохаммеда Шиа ас-Судани обвинил в ударе по Багдаду возглавляемую США антиджихадистскую коалицию, назвав его "вопиющей агрессией", а также "опасной эскалацией и нападением".
Стоит заметить, что иракское правительство не возложило вину на Вашингтон, поскольку региональная напряженность растет на фоне войны Израиля и ХАМАС.
США нанесли удар по штаб-квартире Хашед аш-Шааби в столице Ирака, убив военного командира04 январь 2024, 15:22 • 15411 просмотров
Ирак обвинил возглавляемую США коалицию в "вопиющей агрессии" после удара по Багдаду
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