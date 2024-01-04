Ірак звинуватив очолювану США коаліцію в "кричущій агресії" після удару по Багдаду
Київ • УНН
Ірак засуджує атаку коаліції на чолі з США на Багдад як "кричущу агресію", що призвела до ескалації напруженості.
Уряд Іраку, після атаки по столиці звинуватив очолювану США коаліцію та зробив заяву про те, що це "кричуща агресія", повідомили France24, передає УНН.
Збройні сили Іраку покладають відповідальність за цю невиправдану атаку на сили глобальної коаліції.
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Офіс прем'єр-міністра Іраку Мохаммеда Шиа ас-Судані звинуватив у ударі по Багдаду очолювану США антиджихадистську коаліцію, назвавши його "кричущою агресією", а також "небезпечною ескалацією та нападом".
Варто зауважити, що іракський уряд не поклав провину на Вашингтон, оскільки регіональна напруженість зростає на тлі війни Ізраїлю та ХАМАС.
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