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Ірак звинуватив очолювану США коаліцію в "кричущій агресії" після удару по Багдаду

Ірак звинуватив очолювану США коаліцію в "кричущій агресії" після удару по Багдаду

Київ • УНН

 • 25289 перегляди

Ірак засуджує атаку коаліції на чолі з США на Багдад як "кричущу агресію", що призвела до ескалації напруженості.

Уряд Іраку, після атаки по столиці звинуватив очолювану США коаліцію та зробив заяву про те, що це "кричуща агресія", повідомили France24, передає УНН.

Збройні сили Іраку покладають відповідальність за цю невиправдану атаку на сили глобальної коаліції.

— йдеться в заяві речника прем'єр-міністра Іраку Мохаммеда Шиа ас-Судані.

Деталі

Офіс прем'єр-міністра Іраку Мохаммеда Шиа ас-Судані звинуватив у ударі по Багдаду очолювану США антиджихадистську коаліцію, назвавши його "кричущою агресією", а також "небезпечною ескалацією та нападом".

Варто зауважити, що іракський уряд не поклав провину на Вашингтон, оскільки регіональна напруженість зростає на тлі війни Ізраїлю та ХАМАС.

США завдали удару по штаб-квартирі Хашед аш-Шаабі в столиці Іраку, вбивши військового командира04.01.24, 17:22 • 26092 перегляди

Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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