Иордания экстренно закрыла свое воздушное пространство

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  136552 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  137409 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  139201 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  157662 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  125510 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  136730 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  161638 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139778 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134411 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117824 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

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"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

12 апреля 2024, 06:00  •  183203 просмотра
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

11 апреля 2024, 08:47  •  227147 просмотра
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  245296 просмотра
Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

10 апреля 2024, 15:37  •  251836 просмотра
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Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

9 апреля 2024, 13:31  •  290679 просмотра

Иордания экстренно закрыла свое воздушное пространство

Иордания закрыла свое воздушное пространство с 10 вечера до 4 утра 13 апреля из-за угрозы иранского удара по Израилю и сбоев в работе GPS на Ближнем Востоке.

Война •   •  5484 просмотра
Иордания экстренно закрыла свое воздушное пространство

Финляндия вводит новые ограничения на границе с Россией

Финляндия приостанавливает движение по Сайменскому каналу для прогулочных судов и на неопределенный срок закрывает два морских пункта пересечения границы с Россией, а также продолжает держать закрытыми все сухопутные пункты пересечения границы из-за беспокойства по поводу инструментальной иммиграции, которая используется Россией как тактика давления.

Общество •   •  6034 просмотра
Финляндия вводит новые ограничения на границе с Россией

Авдеевское и Бахмутское направления остаются самыми сложными - спикер ОСУВ Хортица

Авдеевское и Бахмутское направления остаются самыми сложными из-за активизации вражеских наступательных действий.

Война •   •  7407 просмотра
Авдеевское и Бахмутское направления остаются самыми сложными - спикер ОСУВ Хортица

Мужчина и женщина ранены после вражеского обстрела Гуляйполя в Запорожье

Два человека получили ранения, был поврежден частный дом и хозяйственные постройки в результате артиллерийского обстрела российскими войсками прифронтового города Гуляйполя в Запорожской области.

Общество •   •  10820 просмотра
Мужчина и женщина ранены после вражеского обстрела Гуляйполя в Запорожье

В Украине оцифровали данные о мужчинах призывного возраста - Минобороны

Данные о мужчинах призывного возраста, которые могут быть призваны по мобилизации, оцифрованы во всех 24 областях Украины и Киеве.

Война •   •  12420 просмотра
В Украине оцифровали данные о мужчинах призывного возраста - Минобороны

Еще 22 рекрутинговых центра откроются в Украине до конца июля

До конца июля в Украине планируется открытие еще 22 рекрутинговых центров, что доведет общее количество таких центров до 32 по всей стране, с целью увеличения количества военнослужащих по контракту до 4 000-5 000 в месяц.

Общество •   •  12414 просмотра
Еще 22 рекрутинговых центра откроются в Украине до конца июля

Ситуация на некоторых направлениях фронта сложная: Зеленский поговорил с военными и Умеровым

Президент Зеленский обсудил сложную ситуацию на фронте с военными и министром обороны, выразив благодарность каждому солдату и командиру за их стойкость и оборонительные усилия.

Война •   •  13552 просмотра
Ситуация на некоторых направлениях фронта сложная: Зеленский поговорил с военными и Умеровым

В Минобороны сообщили, когда начнется повторный медосмотр ограниченно годных

В середине мая Украина начнет повторный осмотр тех, кто ранее был признан частично годным к военной службе.

Война •   •  13292 просмотра
В Минобороны сообщили, когда начнется повторный медосмотр ограниченно годных

Уничтожение маневровой генерации: Галущенко назвал цель ударов врага по энергетике

Из-за российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру система потеряла значительный объем производства электроэнергии, но, несмотря на атаки, система удержалась и работает стабильно.

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Уничтожение маневровой генерации: Галущенко назвал цель ударов врага по энергетике

Не только Patriot: Украина работает с Германией над дополнительной системой IRIS-T

Президент Зеленский объявил, что Германия предоставит Украине дополнительную систему противовоздушной обороны Patriot, а также ведется работа над получением от Германии дополнительной системы IRIS-T и ракет для существующих систем ПВО.

Война •   •  15453 просмотра
Не только Patriot: Украина работает с Германией над дополнительной системой IRIS-T