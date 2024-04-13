Иордания экстренно закрыла свое воздушное пространство

Вечером, 13 апреля, Иордания закрыла свое воздушное пространство с 22:00 до 4:00 утра. Это произошло на фоне угрозы удара Ирана по Израилю, сообщают местные СМИ, передает УНН.

Детали

Ранее самолет авиакомпании Fly Dubai, который вылетел из ОАЭ в Израиль, развернулся на полпути и направился в аэропорт вылета.

Также в ряде стран на Ближнем Востоке наблюдается сбой в работе системы GPS, что затрудняет движение самолётов. Все это происходит на фоне ожидания, что Иран ударит по Израилю.

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