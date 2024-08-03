На Сумщине инструктор автошколы за взятку пообещал помочь в сдаче практического экзамена по вождению. Об этом сообщает Прокуратура Сумщины, передает УНН.

Детали

По данным следствия, в Сумской области подозреваемый обещал женщине, которая не смогла сдать экзамен по вождению с первого раза, что для положительного результата ей нужно передать взятку экзаменатору территориального сервисного центра № 5943 РСЦ МВД. Стоимость услуг составляла 5 тысяч гривен.

Однако, после того, как женщина передала указанную сумму инструктору - он был задержан.

Сейчас ведется следствие, в рамках которого проверяется причастность других лиц.

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