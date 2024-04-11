Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
  •  118446 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
  •  115431 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
  •  118544 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
  •  112104 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
  •  86954 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
9 апреля 2024, 18:15  •  115013 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
9 апреля 2024, 15:37  •  115142 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
9 апреля 2024, 15:10  •  114355 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
9 апреля 2024, 14:43  •  108137 просмотра

Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

Эксклюзив
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
9 апреля 2024, 07:16  •  113516 просмотра

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

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Национальный банк Украины применяет двойные стандарты деловой репутации, строго соблюдая их для банкиров и игнорируя нарушения со стороны собственных должностных лиц, которые продолжают работать, несмотря на судебные решения и уголовные дела против них.

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Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

рф несет потери: 810 военнослужащих убиты, уничтожено 5 танков и 12 бронемашин

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 810 военнослужащих.

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рф несет потери: 810 военнослужащих убиты, уничтожено 5 танков и 12 бронемашин

За сутки рф нанесла 8 ракетных ударов, 93 авиационных атак, 78 залповых обстрелов

За минувшие сутки произошло 55 боевых столкновений, во время которых рф нанесла 8 ракетных ударов, 93 авиаудара и 78 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.

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За сутки рф нанесла 8 ракетных ударов, 93 авиационных атак, 78 залповых обстрелов

Сегодня Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона: сколько людей страдают этим недугом в Украине

Сейчас в мире насчитывается более 4 миллионов людей, страдающих болезнью Паркинсона. Ученые прогнозируют, что к 2040 году их количество достигнет более 14 миллионов, поскольку человечество стремительно стареет.

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Сегодня Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона: сколько людей страдают этим недугом в Украине

российские атаки повредили электростанции ДТЭК, пострадала энергетическая инфраструктура

российские войска атаковали и повредили оборудование на двух теплоэлектростанциях ДТЭК в Украине.

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российские атаки повредили электростанции ДТЭК, пострадала энергетическая инфраструктура

Силы ПВО отбили атаки дронов, но не обошлось без вражеских попаданий - Гуменюк

Силы противовоздушной обороны эффективно сработали против атак беспилотников ночью, но на открытой местности все же было несколько вражеских попаданий, последствия которых выясняются, сообщила Наталья Гуменюк.

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Силы ПВО отбили атаки дронов, но не обошлось без вражеских попаданий - Гуменюк

Сегодня Международный день освобождения узников нацистских концлагерей

Международный день освобождения узников нацистских концлагерей установлен в честь восстания в одном из самых страшных немецких концлагерей - Бухенвальде, которое произошло 11 апреля 1945 года.

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Сегодня Международный день освобождения узников нацистских концлагерей

Венгрия продлила чрезвычайное положение на 180 дней на фоне войны в Украине

Венгрия продлила чрезвычайное положение на 180 дней из-за продолжающейся войны в Украине. 135 депутатов поддержали инициативу и 47 выступили против.

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Венгрия продлила чрезвычайное положение на 180 дней на фоне войны в Украине

В Ивано-Франковской области прогремели взрывы

В Ивано-Франковской области Украины произошли взрывы.

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В Ивано-Франковской области прогремели взрывы

Суд обязал УПЦ освободить храмы в Переяславе и Каменце-Подольском

Верховный Суд Украины обязал Украинскую Православную Церковь освободить культовые сооружения в Переяславе и Каменце-Подольском, оставив в силе решения судов предыдущих инстанций о передаче имущества под контроль государства.

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Суд обязал УПЦ освободить храмы в Переяславе и Каменце-Подольском