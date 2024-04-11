Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

Во всем цивилизованном мире работает деловая репутация, особенно это касается банковского сектора. Например, если в европейских странах или в США чиновник "зашкварился" или же против него есть уголовное дело - он уходит со своей должности. В Украине, к сожалению, институт деловой репутации работает очень избирательно, по желанию Национального банка Украины. УНН попытался разобраться, так что же на самом деле происходит в банковском секторе и почему чиновники под следствием могут работать на свои должности, а банкирам, лишенным деловой репутации для ее восстановления нужна подстраиваться под настроение регулятора или другие благоприятные условия.

Деловая репутация в банковском секторе является своего рода капиталом, теряя который, банкир теряет все. Однако, как показали последние события в этой сфере, такой принцип в Украине работает, к сожалению, однобоко.

Одним из ярких примеров является деловая репутация первого заместителя председателя Национального банка Украины Екатерины Рожковой. Недавно Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда поставил точку в судебной тяжбе между Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и бывшим руководством "Платинум банка", который в 2017 году был признан неплатежеспособным. Среди десяти ответчиков по делу была в том числе и Рожкова. Она работала членом правления банка до перехода в НБУ.

По решению суда ответчики должны компенсировать 1,5 млрд грн убытков, которые были нанесены "Платинум банку" из-за выдачи неработающих кредитов (NPL). Средства, в частности, уже списываются со счетов Рожковой.

Несмотря на решение суда, который фактически решил, что в том числе Рожкова допустила нарушения, которые нанесли колоссальные убытки, она продолжает работать в Национальном банке Украины и решать судьбу других финансовых учреждений.

То есть в этом случае, как и других скандалах, где фигурировала Рожкова, институт деловой репутации оказался неработающим.

Еще одним примером импотентности этого инструмента в отношении работников НБУ является директор юридического департамента регулятора Александр Зима. Он фигурирует в уголовном производстве, открытом Государственным бюро расследованием по статье "превышение власти или служебных полномочий".

Как сообщал УНН, это дело касается письма с рекомендациями, которые предоставил Зима Фонду гарантирования вкладов физических лиц. Он посоветовал отозвать 4 иска АО "Банк "Конкорд" к Национальному банку Украины.

Сейчас банк находится в процессе ликвидации и его управление осуществляет Фонд, однако в суд представители "Конкорда" обратились еще до того, как его лишили лицензии. В ФГВФЛ рекомендации выполнили, еще бы, ведь Зима параллельно является главой административного совета Фонда, который назначает и увольняет его руководство.

Как и в случае Рожковой, Зима продолжает работать на своих должностях и даже не отстранен от исполнения обязанностей. В его случае вообще странная ситуация, ведь статья, по которой расследуется производство говорит о превышении служебных полномочий.

В то же время когда речь идет не о чиновниках, институт деловой репутации начинает работать на полную. Например, когда регулятор лишает какой-либо банк лицензии, его владельцы и топ-менеджмент автоматически теряют деловую репутацию. Национальный банк официально признает ее "неудовлетворительной". Такой банкир в течение 10 лет не может заниматься деятельностью в банковском секторе. Тоже самое касается и остальных финансовых учреждений, которые нуждаются в лицензировании Нацбанка.

По мнению Евгения Березовского - бывшего совладельца "Айбокс банка", который находится в процессе ликвидации, такая политика двойных стандартов НБУ существует из-за того, что регулятор считает себя никому неподконтрольным и может действовать так, как ему заблагорассудится, а не так, как того требует регулирование.

Поэтому, я думаю, что и происходит ситуация, когда есть банки, которые были ликвидированы, или которые имели проблемы, и они действительно годами занимаются "отбеливанием" репутации. А еще есть некоторые нормы, которые им это не позволяют сделать в принципе. Ну а в НБУ такие нормы не действуют, и это действительно уникальная ситуация, когда регулятор сам пишет нормы, которые его регулируют - отметил Березовский в комментарии УНН.

Он добавил, что в целом такой избирательный подход действует и в ситуации с нарушениями, которые допускают государственные банки.

Это в целом действует и в отношении госбанков, которые, что бы ни нарушили, насколько у них не был бы проблемный кредитный портфель, за который в коммерческом банке уже уволили бы людей, требовали бы мгновенного капитала, требовали бы, чтобы акционеры принимали действия, или против акционеров принимали какие-то меры, то в контексте госбанков такие действия никогда не происходят, потому что это как священная корова - можно делать все, что угодно и ничего никогда не будет менеджменту госбанка - подчеркнул Березовский.

По мнению политического обозревателя Геннадия Дубова, в контексте чиновников деловая репутация абсолютно ни на что не влияет.

На сегодня я не могу сказать, это с моей собственной точки зрения, что это (деловая репутация - ред.) на что-то существенным образом влияет. Решающим образом точно не влияет. Ну и собственно отсюда мы имеем все эти последствия - если институт деловой репутации является второстепенным и формальным очень часто - иногда происходит то, что одни люди, даже которых привлекали к ответственности, продолжают свою деятельность, другие - соответственно несут какое-то наказание и тому подобное - отметил он в комментарии УНН.

Для того, чтобы наказывать банкиров из-за признания их деловой репутации неудовлетворительной, Нацбанк разработал ряд критериев, которые в связи с широкомасштабным вторжением были расширены. При этом четкого понимания о том, что необходимо банкиру, чтобы восстановить деловую репутацию нет. А как показывает практика, НБУ может дать зеленый свет и через год, и через 3 года, и через 5, и через 10.

Есть некоторые ситуации, по которым логично были приняты меры и люди потеряли репутацию на длительный период. Но есть примеры, когда люди теряли репутацию и через год, два, три им восстанавливали ее. И если, например, банк выводится с рынка - то все правление теряет репутацию. Хотя многие члены правления не были вовлечены в те или иные операции. Это все не прозрачно, не структурировано, и в этом во всем гигантский элемент субъективности. НБУ в принципе чрезвычайно субъективная организация, нравится или не нравится, друзья, я из этого банка, ты из этого - и все это живет и развивается - рассказал Евгений Березовский.

К сожалению, даже суды не могут помочь такой ситуации, ведь процесс ликвидации безвозвратный, даже если она проведена с грубыми нарушениями, даже если есть судебное решение о ее отмене - выведенный с рынка банк уже никто не вернет. А восстановление честного имени банкира, потерявшего свое финучреждение зависит от желаний НБУ.

Адвокат, управляющий партнер юридической компании GRACERS Сергей Лысенко в комментарии УНН отметил, что институт защиты настолько неразвит в Украине, что те, кто ее потерял даже не заморачиваются на ее восстановление через суд, потому что это долгая, тяжелая и хлопотная работа.

Процессы в судах могут длиться годами и ни к чему не приводить. Поэтому часто за это даже никто не берется. Примеры того, что кто-то восстановил свою деловую репутацию через суд были, были выигранные процессы. Закон об институте деловой репутации у нас есть, но дело даже не в законе, а в правоприменении. Закон выписан, а применять его никто не хочет. А за неприменение нет ответственности - это же право человека защищаться или нет - пояснил Лысенко.

Дубов считает, чтобы институт деловой репутации в Украине на что-то влиял, он должен возникнуть, и не столько законодательно, где его в последние годы пытаются развивать, сколько в рамках реального принятия решений как по назначению человека на государственную службу, так и по существованию человека в рыночных условиях. Репутация, по его словам, должна стать чем-то важным и учитываться при принятии решений.

Что касается банков - в свое время более сотни банков ликвидировали и по многим из них были скажем так, в том числе установленные позже судами, нарушения, за недопущение которых ликвидация была бы исключена. И мне также известны случаи, когда были собственно судебные решения по поводу восстановления, например, банковских лицензий, которые были забраны во время так называемого "банкопада". Они просто не выполнялись, физически. Решение есть, но банк продолжает быть ликвидированным - отметил Дубов.

О том, что в Нацбанке действует политика двойных стандартов в отношении деловой репутации отметил и политтехнолог Тарас Загородний в комментарии УНН. Он напомнил, что институт деловой репутации в банковской сфере вводился, когда главой НБУ была скандально известная Валерия Гонтарева, репутация которой даже на посту главы регулятора была "подмочена". Тогда считалось, что это поможет лишить права заниматься банковским делом и финансами тех, кто причастен к разграблению банков или афер.

Кстати, в этом контексте стоит вспомнить еще одного уже бывшего главу НБУ с небезупречной деловой репутацией - Кирилла Шевченко. Против него расследовалось уголовное производство уже в то время, когда он претендовал и был назначен парламентом главой НБУ. Его и других подозревают в завладении более 200 млн грн государственного "Укргазбанка". То есть, даже наличие уголовного дела не влияет на деловую репутацию чиновников.

Когда в НБУ продолжают работать такие люди, тем более, если есть судебные решения - это признак того, что им плевать на сами те правила, которые они устанавливают - добавил Загородний.

По его мнению, если доказано что чиновник имеет отношение к таким делам - он должен быть уволен и это критерии работы самого НБУ, которые он же установил, однако их не выполняет. А тем более если есть уголовные дела - они должны быть доведены до конца.

В истории с деловой репутацией в банковском секторе хочется привести известную украинскую пословицу, которая четко демонстрирует подходы Национального банка Украины: в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает.