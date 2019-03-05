Иностранец пытался ввезти в Украину зубные импланты на полтора миллиона гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Во Львове работники ГФС задержали мужчину, который пытался ввезти в Украину незадекларированные зубные импланты на 1,5 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы Украины.
Гражданин Израиля прибыл во "Львов-аэропорт" рейсом из Стамбула. Для прохождения таможенного контроля он избрал полосу движения "зеленый коридор". Во время визуального осмотра багажа у таможенников возникло подозрение о наличии товаров, подлежащих таможенному оформлению и/или перемещение которых через таможенную границу ограничено.
"Пассажира перевели в специально отведенную комнату для проведения досмотра товаров. Там, в чемодане среди личных вещей было обнаружено товар в объемах, который согласно п. 1 ст. 374 ТК Украины превышает необлагаемую норму перемещения через таможенную границу Украины, - 395 шт. зубных имплантатов различных артикулов", - сообщили в пресс-службе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Иностранец виз старинные монеты через порт "Черноморск"
По предварительной оценке стоимость изъятого товара составляет более 1,5 млн грн, окончательную установят дополнительно.
В ГФС отметили, что во время устного опроса гражданин не сообщил о наличии имплантов, однако признал себя их владельцем после таможенного досмотра.
Таким образом гражданин нарушил установленный Таможенным кодексом Украины порядок прохождения таможенного контроля в зонах упрощенного таможенного контроля, то есть пытался переместить товар, который подлежит налогообложению при ввозе на таможенную территорию Украины.
По факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам, предусмотренным ст. 471 (Нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля) Таможенного кодекса Украины. Дело направят в суд.
Напомним, в Украину хотели ввезти 16 тысяч патронов в сумке.