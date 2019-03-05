Іноземець намагався ввезти в Україну зубних імплантів на півтора мільйона гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. У Львові працівники ДФС затримали чоловіка, який намагався ввезти в Україну незадекларовані зубні імпланти на 1,5 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби України.
Громадянин Ізраїлю прибув у "Львів-аеропорт" рейсом зі Стамбулу. Для проходження митного контролю він обрав смугу руху "зелений коридор". Під час візуального огляду багажу в митників виникла підозра про наявність товарів, що підлягають митному оформленню та/або переміщення яких через митний кордон обмежене.
"Пасажира було переведено до спеціально відведеної кімнати для проведення огляду товарів. Там, у валізі серед особистий речей було виявлено товар в обсягах, який згідно з п. 1 ст. 374 МК України перевищує неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України, – 395 шт. зубних імплантатів різних артикулів", - повідомили у прес-службі.
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За попередньою оцінкою вартість вилученого товару становить понад 1,5 млн грн, остаточну буде встановлено додатково.
У ДФС зазначили, що під час усного опитування громадянин не повідомив про наявність імплантів, проте визнав себе їх власником після митного огляду.
Таким чином громадянин порушив встановлений Митним кодексом України порядок проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю, тобто намагався перемістити товар, що підлягає оподаткуванню при ввезенні на митну територію України.
За фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками, передбаченими ст. 471 (Порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю) Митного кодексу України. Справу скерують до суду.
Нагадаємо, до України хотіли ввезти 16 тисяч набоїв у сумці.