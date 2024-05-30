Инфляция, несмотря на войну, остается на низком уровне: Национальный банк Украины объяснил почему
Киев • УНН
В марте и апреле рост потребительских цен в Украине замедлился до 3,2%. Достижение соответствующего показателя связано с рядом факторов, о которых говорится в отчете НБУ.
В марте рост потребительских цен замедлился до 3,2% в годовом измерении; в апреле были зафиксированы показатели того же уровня. в НБУ отметили несколько причин, которые сдерживают инфляцию, передает УНН.
детали
Инфляция в Украине снижалась быстрее, чем не было указано в предыдущих прогнозах Национального финансового регулятора.
в марте рост потребительских цен замедлился до 3,2% в годовом измерении. В апреле инфляция сохранилась на этом же уровне. - информирует отчет НБУ.
Низкая инфляция объясняется влиянием ряда факторов:
В значительной степени это эффект от высоких прошлогодних урожаев.
В расчете на одного человека, урожаи зерновых и овощей в 2023 году были самыми высокими в украинской истории. Это было обеспечено благодаря сверхсприятным погодным условиям. - подчеркивается в инфляционном отчете.
Также теплая погода зимой поспособствовала низкому уровню инфляции.
Тепличные продукты, такие как огурцы и помидоры, продавались по более низким ценам, чем в прошлом году.
Еще одна веская причина: некоторые производители продавали больше продукции на внутреннем рынке вследствие блокады на польской границе, - это тоже уменьшало давление на цены.
Среди весомых факторов, которые сдерживали инфляцию, оставались и меры правительства и НБУ.
Напомним
УНН сообщал, что в НБУ предложили применить новаторский финансовый инструмент — репарационный заем, предоставляемый Украине с международными гарантиями от российских резервов в случае невыплаты Россией репараций.
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