ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Инфляция, несмотря на войну, остается на низком уровне: Национальный банк Украины объяснил почему

Инфляция, несмотря на войну, остается на низком уровне: Национальный банк Украины объяснил почему

Киев  •  УНН

30 мая 2024, 14:46  •  6611 просмотра

Read in English

В марте и апреле рост потребительских цен в Украине замедлился до 3,2%. Достижение соответствующего показателя связано с рядом факторов, о которых говорится в отчете НБУ.

В марте рост потребительских цен замедлился до 3,2% в годовом измерении; в апреле были зафиксированы показатели того же уровня. в НБУ отметили несколько причин, которые сдерживают инфляцию, передает УНН.

детали

Инфляция в Украине снижалась быстрее, чем не было указано в предыдущих прогнозах Национального финансового регулятора.

 в марте рост потребительских цен замедлился до 3,2% в годовом измерении. В апреле инфляция сохранилась на этом же уровне. - информирует отчет НБУ.

Низкая инфляция объясняется влиянием ряда факторов:

В значительной степени это эффект от высоких прошлогодних урожаев.

В расчете на одного человека, урожаи зерновых и овощей в 2023 году были самыми высокими в украинской истории. Это было обеспечено благодаря сверхсприятным погодным условиям. - подчеркивается в инфляционном отчете.

Также теплая погода зимой поспособствовала низкому уровню инфляции.

Тепличные продукты, такие как огурцы и помидоры, продавались по более низким ценам, чем в прошлом году.

 – информирует отчет.

Еще одна веская причина: некоторые производители продавали больше продукции на внутреннем рынке вследствие блокады на польской границе, - это тоже уменьшало давление на цены.

Среди весомых факторов, которые сдерживали инфляцию, оставались и меры правительства и НБУ.

Напомним

УНН сообщал, что в НБУ предложили применить новаторский финансовый инструмент — репарационный заем, предоставляемый Украине с международными гарантиями от российских резервов в случае невыплаты Россией репараций.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Экономика
natsionalnii-bank-ukrainiНациональный банк Украины
ukrainaУкраина
polshaПольша
Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
  •  50491 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
  •  74295 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
  •  108514 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
  •  100797 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
  •  119479 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Эксклюзив
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
  •  81455 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

Эксклюзив
Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
  •  87288 просмотра

Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании

Эксклюзив
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
29 мая 2024, 14:10  •  115893 просмотра

Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт

Эксклюзив
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
29 мая 2024, 10:01  •  120915 просмотра

Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп

Эксклюзив
Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
29 мая 2024, 09:55  •  117716 просмотра

Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу

Новости по теме
Инфляция, несмотря на войну, остается на низком уровне: Национальный банк Украины объяснил почему

Инфляция, несмотря на войну, остается на низком уровне: Национальный банк Украины объяснил почему

  •  6611 просмотра
Суд арестовал экс-военкома Борисова с возможностью внесения залога в размере 140 млн грн

Суд арестовал экс-военкома Борисова с возможностью внесения залога в размере 140 млн грн

  •  6748 просмотра
Bloomberg: в Швеции готовы заблокировать импорт российского газа, если Венгрия помешает санкциям ЕС

Bloomberg: в Швеции готовы заблокировать импорт российского газа, если Венгрия помешает санкциям ЕС

  •  8351 просмотра
Уже 10-й случай за май: из Тисы достали тело еще одного утопленника

Уже 10-й случай за май: из Тисы достали тело еще одного утопленника

  •  8513 просмотра
Конкуренция за квалифицированных специалистов способствует повышению зарплат - НБУ

Конкуренция за квалифицированных специалистов способствует повышению зарплат - НБУ

  •  8420 просмотра
Упали с высоты ориентировочно 1,5 м: в веревочном парке Ужгорода пострадали 16 детей

Упали с высоты ориентировочно 1,5 м: в веревочном парке Ужгорода пострадали 16 детей

  •  7853 просмотра
НАТО имеет только 5% ПВО, необходимой для защиты восточного фланга - FT

НАТО имеет только 5% ПВО, необходимой для защиты восточного фланга - FT

  •  8616 просмотра
Столтенберг: Украина может одержать победу при надежной поддержке союзников по НАТО

Столтенберг: Украина может одержать победу при надежной поддержке союзников по НАТО

  •  12887 просмотра
Никто не дождется Майдана в Грузии: Кобахидзе сделал громкое заявление и цинично упомянул об Украине

Никто не дождется Майдана в Грузии: Кобахидзе сделал громкое заявление и цинично упомянул об Украине

  •  9303 просмотра
рф действительно сконцентрировала все свои усилия на Липецком и Волчанском направлениях - Синегубов

рф действительно сконцентрировала все свои усилия на Липецком и Волчанском направлениях - Синегубов

  •  11272 просмотра

Популярные

Враг наносит ракетные удары по Харьковщине-ОВА

Враг наносит ракетные удары по Харьковщине-ОВА

  •  81139 просмотра
Эстония разрешила использовать замороженные активы рф в пользу Украины: президент подписал закон

Эстония разрешила использовать замороженные активы рф в пользу Украины: президент подписал закон

  •  47032 просмотра
Благодаря солнечной генерации и выходу из ремонта двух энергоблоков АЭС: Шмыгаль объяснил, почему не применяются плановые отключения

Благодаря солнечной генерации и выходу из ремонта двух энергоблоков АЭС: Шмыгаль объяснил, почему не применяются плановые отключения

  •  37065 просмотра
Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

  •  118103 просмотра
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

  •  125900 просмотра

Публикации

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
Эксклюзив

  •  108514 просмотра
Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

  •  118103 просмотра
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
Эксклюзив

  •  119479 просмотра
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

  •  125900 просмотра
Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"

Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"

29 мая 2024, 11:15  •  156107 просмотра

Инфляция, несмотря на войну, остается на низком уровне: Национальный банк Украины объяснил почему

В марте и апреле рост потребительских цен в Украине замедлился до 3,2%. Достижение соответствующего показателя связано с рядом факторов, о которых говорится в отчете НБУ.

Экономика •   •  6611 просмотра
Инфляция, несмотря на войну, остается на низком уровне: Национальный банк Украины объяснил почему

Суд арестовал экс-военкома Борисова с возможностью внесения залога в размере 140 млн грн

Суд арестовал бывшего Одесского военного комиссара Евгения Борисова с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен по подозрению в организации легализации незаконных доходов на сумму более 142 миллионов гривен.

Криминал и ЧП •   •  6748 просмотра
Суд арестовал экс-военкома Борисова с возможностью внесения залога в размере 140 млн грн

Bloomberg: в Швеции готовы заблокировать импорт российского газа, если Венгрия помешает санкциям ЕС

Швеция угрожает в одностороннем порядке заблокировать импорт российского сжиженного природного газа, если Венгрия будет препятствовать санкциям ЕС в отношении российского СПГ.

Новости Мира •   •  8351 просмотра
Bloomberg: в Швеции готовы заблокировать импорт российского газа, если Венгрия помешает санкциям ЕС

Уже 10-й случай за май: из Тисы достали тело еще одного утопленника

Тело 10-го утонувшего с начала мая человека было извлечено из реки Тиса румынскими пограничниками недалеко от украинского населенного пункта Большой Бычков.

Общество •   •  8513 просмотра
Уже 10-й случай за май: из Тисы достали тело еще одного утопленника

Конкуренция за квалифицированных специалистов способствует повышению зарплат - НБУ

Из-за войны наблюдается значительная нехватка персонала и конкуренция за квалифицированных работников, что создает условия для повышения заработной платы, но напряженная ситуация на рынке труда сохранится еще некоторое время.

Экономика •   •  8420 просмотра
Конкуренция за квалифицированных специалистов способствует повышению зарплат - НБУ

Упали с высоты ориентировочно 1,5 м: в веревочном парке Ужгорода пострадали 16 детей

16 детей получили травмы после того, как в веревочном парке в Ужгороде оборвался трос, в результате чего они упали с высоты около 1,5 метра.

Криминал и ЧП •   •  7853 просмотра
Упали с высоты ориентировочно 1,5 м: в веревочном парке Ужгорода пострадали 16 детей

НАТО имеет только 5% ПВО, необходимой для защиты восточного фланга - FT

НАТО имеет только 5% мощностей противовоздушной обороны, необходимых для защиты своего восточного фланга, согласно собственным внутренним расчетам НАТО.

Новости Мира •   •  8616 просмотра
НАТО имеет только 5% ПВО, необходимой для защиты восточного фланга - FT

Столтенберг: Украина может одержать победу при надежной поддержке союзников по НАТО

Украина все еще может выиграть войну при постоянной и надежной поддержке союзников по НАТО, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Война •   •  12887 просмотра
Столтенберг: Украина может одержать победу при надежной поддержке союзников по НАТО

Никто не дождется Майдана в Грузии: Кобахидзе сделал громкое заявление и цинично упомянул об Украине

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в беседе с журналистами заявил, что никто не дождется Майдана в Грузии.

Новости Мира •   •  9303 просмотра
Никто не дождется Майдана в Грузии: Кобахидзе сделал громкое заявление и цинично упомянул об Украине

рф действительно сконцентрировала все свои усилия на Липецком и Волчанском направлениях - Синегубов

россия сосредоточила все свои усилия на Липецком и Волчанском направлениях в Харьковской области, но может также активизировать действия на Золочевском направлении.

Война •   •  11272 просмотра
рф действительно сконцентрировала все свои усилия на Липецком и Волчанском направлениях - Синегубов