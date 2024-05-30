Інфляція, попри війну, залишається на низькому рівні: Національний банк України пояснив чому

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Київ • УНН

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У березні і квітні зростання споживчих цін в Україні сповільнилося до 3,2%. Досягнення відповідного показника пов'язано з низкою факторів, про які йдеться у звіті НБУ.

У березні зростання споживчих цін сповільнилося до 3,2% у річному вимірі; у квітні були зафіксовані показники того ж рівня. В НБУ відзначили декілька причин, які стримують інфляцію, передає УНН.

Деталі

Інфляція в Україні знижувалася швидше, ніж це було вказано у попередніх прогнозах національного фінансового регулятора.

 В березні зростання споживчих цін сповільнилося до 3,2% у річному вимірі. У квітні інфляція зберіглася на цьому ж рівні. – інформує звіт НБУ.

Низька інфляція пояснюється впливом низки факторів:

Значною мірою це ефект від високих минулорічних врожаїв.

У розрахунку на одну особу, врожаї зернових та овочів у 2023 році були найвищими в українській історії. Це було забезпечено завдяки надсприятливим погодним умовам. – підкреслюється у інфляційному звіті.

Також тепла погода взимку посприяла низькому рівню інфляції.

Теплична продукція, наприклад огірки та помідори, продавалися за нижчими цінами, ніж минулого року.

 – інформує звіт.

Ще одна вагома причина: деякі виробники продавали більше продукції на внутрішньому ринку внаслідок блокади на польському кордоні, - це теж зменшувало тиск на ціни.

Серед вагомих чинників, які стримували інфляцію, залишалися й заходи уряду та НБУ.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що у НБУ запропонували застосувати новаторський фінансовий інструмент — репараційну позику, що надається Україні з міжнародними гарантіями від російських резервів у випадку невиплати росією репарацій.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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