Інфляція, попри війну, залишається на низькому рівні: Національний банк України пояснив чому
Київ • УНН
У березні і квітні зростання споживчих цін в Україні сповільнилося до 3,2%. Досягнення відповідного показника пов'язано з низкою факторів, про які йдеться у звіті НБУ.
У березні зростання споживчих цін сповільнилося до 3,2% у річному вимірі; у квітні були зафіксовані показники того ж рівня. В НБУ відзначили декілька причин, які стримують інфляцію, передає УНН.
Деталі
Інфляція в Україні знижувалася швидше, ніж це було вказано у попередніх прогнозах національного фінансового регулятора.
В березні зростання споживчих цін сповільнилося до 3,2% у річному вимірі. У квітні інфляція зберіглася на цьому ж рівні. – інформує звіт НБУ.
Низька інфляція пояснюється впливом низки факторів:
Значною мірою це ефект від високих минулорічних врожаїв.
У розрахунку на одну особу, врожаї зернових та овочів у 2023 році були найвищими в українській історії. Це було забезпечено завдяки надсприятливим погодним умовам. – підкреслюється у інфляційному звіті.
Також тепла погода взимку посприяла низькому рівню інфляції.
Теплична продукція, наприклад огірки та помідори, продавалися за нижчими цінами, ніж минулого року.
Ще одна вагома причина: деякі виробники продавали більше продукції на внутрішньому ринку внаслідок блокади на польському кордоні, - це теж зменшувало тиск на ціни.
Серед вагомих чинників, які стримували інфляцію, залишалися й заходи уряду та НБУ.
Нагадаємо
УНН повідомляв, що у НБУ запропонували застосувати новаторський фінансовий інструмент — репараційну позику, що надається Україні з міжнародними гарантіями від російських резервів у випадку невиплати росією репарацій.