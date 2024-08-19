Индия согласилась передать сообщения между путиным и Зеленским - Bloomberg

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Киев в пятницу. Он исключил роль посредника в прекращении войны россии против Украины. Но Индия согласилась передать сообщения между российским диктатором владимиром путиным и Президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Bloomberg сообщает со ссылкой на источники, что Моди планирует посетить Киев в пятницу, чтобы попытаться сбалансировать отношения с Вашингтоном и москвой, но исключил роль посредника в прекращении войны россии против Украины.

Однако источники отмечают, что эта южноазиатская страна согласилась передать сообщения между президентом россии владимиром путиным и Владимиром Зеленским, поскольку обсуждения являются частными.

Индийские официальные лица призвали к диалогу и дипломатии, чтобы положить конец войне, которая началась с вторжения россии в Украину в феврале 2022 года.

"Нежелание Моди стать посредником в прекращении войны отчасти объясняется зависимостью Индии от россии в плане дешевой нефти и оружия. Нью-Дели воздержался от критики Москвы за вторжение, которое длится уже третий год, и увеличил закупки российской нефти до рекордных уровней. Южноазиатская страна имеет общие враждебные границы с Пакистаном и Китаем", - говориться в сообщении.

Bloomberg также сообщает, что визит Моди в Киев будет ограничен несколькими часами из-за проблем безопасности.

Дополнение

Танмая Лал, секретарь западного министерства иностранных дел (MEA), заявил, что Индия всегда выступала за дипломатию и диалог для разрешения конфликта в Украине. "Индия придерживается очень четкой и последовательной позиции, что дипломатия и диалог могут разрешить этот конфликт и привести к прочному миру, поэтому диалог абсолютно необходим. Прочный мир может быть достигнут только с помощью вариантов, которые приемлемы для обеих сторон, и это может быть только урегулирование путем переговоров. С нашей стороны, Индия продолжает взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами", — сказал он.

"Премьер-министр Моди провел переговоры с лидерами россии и Украины, как вы знаете, и премьер-министр недавно посетил россию. Индия готова оказать всю возможную поддержку и содействие, необходимые для поиска мирных решений этого сложного вопроса, и на данном этапе мы не можем предвосхищать или предрешать, каким будет результат этих обсуждений между лидерами Индии и Украины", - добавил Лал.

Контекст

Офис Президента сообщил, что в День Государственного Флага Украины, 23 августа, состоится официальный визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Украину.

Российский диктатор владимир путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели неформальную встречу в Ново-Огареве в июле.