В городском совете Ивано-Франковска приняли решение переименовать улицу Гвардейскую. Отныне эта улица будет называться - имени Ирины Фарион. Пишет УНН со ссылкой на Suspilne Media.

Детали

В Ивано-Франковске улицу Гвардейскую переименуют в честь языковеда и политика Ирины Фарион, - на сессии городского совета приняли соответствующее решение.

«Будет изменено название улицы в память Ирины Фарион. Также мы предлагаем проводить книжные ярмарки с местными писателями и поэтами, таким образом популяризируя украинское слово. Призываем всех, кто может, особенно магазины или любых частников, общаться исключительно на украинском языке при предоставлении услуг и призывать к этому всех жителей Ивано-Франковска», - сообщила заместитель директора департамента образования и науки горсовета Ольга Шендрик.

Напомним,

Адвокат подозреваемого в убийстве Ирины Фарион, Игорь Сулима подал апелляцию на постановление суда о мере пресечения.

В лесу в окрестностях Львова правоохранители нашли дом, которым мог пользоваться подозреваемый в убийстве Ирины Фарион Вячеслав Зинченко.