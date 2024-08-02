Киев • УНН
Городской совет Ивано-Франковска решил переименовать улицу Гвардейскую в честь Ирины Фарион. Также планируется проводить книжные ярмарки и призывать к общению на украинском языке при предоставлении услуг.
В городском совете Ивано-Франковска приняли решение переименовать улицу Гвардейскую. Отныне эта улица будет называться - имени Ирины Фарион. Пишет УНН со ссылкой на Suspilne Media.
Детали
В Ивано-Франковске улицу Гвардейскую переименуют в честь языковеда и политика Ирины Фарион, - на сессии городского совета приняли соответствующее решение.
«Будет изменено название улицы в память Ирины Фарион. Также мы предлагаем проводить книжные ярмарки с местными писателями и поэтами, таким образом популяризируя украинское слово. Призываем всех, кто может, особенно магазины или любых частников, общаться исключительно на украинском языке при предоставлении услуг и призывать к этому всех жителей Ивано-Франковска», - сообщила заместитель директора департамента образования и науки горсовета Ольга Шендрик.
Напомним,
Адвокат подозреваемого в убийстве Ирины Фарион, Игорь Сулима подал апелляцию на постановление суда о мере пресечения.
В лесу в окрестностях Львова правоохранители нашли дом, которым мог пользоваться подозреваемый в убийстве Ирины Фарион Вячеслав Зинченко.