Илон Маск обвинил судью Верховного суда Бразилии в "бесстыдной измене", ему ответили

Илон Маск отказался выполнять требования властей Бразилии, которые заставляли X удалить популярные учетные записи без объяснения причин. Об этом пишет Financial Times, передает УНН.

Детали

В официальном аккаунте X появилась публикация, в которой администрация рассказала о давлении на соцсеть со стороны судебной системы Бразилии.

Государственный аппарат Бразилии пытался ввести цензуру на площадке руками Илона Маска. Номенклатура заставляла его удалять популярные аккаунты противников власти, но при этом не называла причины блокировок и не раскрывала посты, "нарушающие закон". Кроме того, соцсети запретили сообщать имена тех, кто попал в бан:

Нам запрещено говорить, какой суд или судья вынес решение и на каком основании. В случае невыполнения нам грозят огромными штрафами написали в Х.

Компания обещала обжаловать эти решения, но затем Илон Маск сообщил о восстановлении всех аккаунтов, заявив, что свобода слова важнее прибыли. По его словам, он готов потерять доходы в Бразилии, чтобы не изменять принципам.

Владелец X Илон Маск пообещал "опубликовать все требования и то, как эти запросы нарушают бразильское законодательство". Миллиардер предположил, что за решением о блокировке стоит судья бразильского Верховного суда Александр Де Мораес, который активно выступал за борьбу с антидемократическим контентом в интернете, особенно после беспорядков 8 января 2023 года, когда тысячи правых демонстрантов штурмовали правительственные здания в Бразилии. Маск призвал судью "уйти в отставку или подвергнуться импичменту", добавив, что тот "бесстыдно и многократно предал Конституцию и народ Бразилии".

Дополнение

Бразильский генпрокурор Хорхе Месиас заявил в ответ Маску, что Бразилия не может позволить зарубежным миллиардерам, которые контролируют социальные сети не подчиняться решениям суда и угрожать властям.

Необходимо срочно регулировать социальные сети добавил бразильский генпрокурор.

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