"Игры Непокоренных": 20 представителей сборной в Нидерланды назовут 17 октября

"20 человек будут выбраны из 218-и, которые были сегодня на национальных играх... Отборочная комиссия только сможет сказать, кто эти 20 человек 17 октября", - сообщила она.

По ее словам, к тому времени будет работать отборочная комиссия, которая объявит результат на основе в том числе организованной во время тестирования работы с каждым участником, а не только спортивного результата.

Пашкевич также сообщила, что сегодня церемония награждения была такого плана, что абсолютно все стали медалистами, и не было призовых мест.

Напомним, министр Коляда хочет видеть "Игры Непокоренных" обычным видом спорта.

Добавим, в Украине 14 сентября состоялись национальные "Игры Непокоренных", По данным Минветеранов, 218 участников приняли участие в 3-х национальных соревнованиях "Игры Непокоренных".

Военнослужащие, ветераны Вооруженных сил Украины, Нацгвардии, пограничной службы, СБУ, добровольческих батальонов, которые получили ранения или травмы во время участия в боевых действиях, в течение дня соревновались в 6 видах спорта.

Отобранные члены национальной сборной в 2020 году поедут на международные соревнования Invictus Games, которые пройдут в Гааге.