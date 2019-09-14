Міністр Коляда хоче бачити "Ігри Нескорених" звичайним видом спорту

КИЇВ. 14 вересня. УНН. Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та ВПО Оксана Коляда мріє, аби "Ігри Нескорених” стали одним зі звичайних та звичних видів спорту. Про це вона заявила під час національних змагань “Ігри Нескорених”, повідомили УНН у пресслужбі міністерства.