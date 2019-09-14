Міністр Коляда хоче бачити "Ігри Нескорених" звичайним видом спорту
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та ВПО Оксана Коляда мріє, аби "Ігри Нескорених” стали одним зі звичайних та звичних видів спорту. Про це вона заявила під час національних змагань “Ігри Нескорених”, повідомили УНН у пресслужбі міністерства.
“Моя мрія — аби нікого не дивувало, що ветерани, зокрема з інвалідністю, на протезах займаються спортом в тренажерному залі або на спортивному майданчику. Хочу, аби це стало звичним явищем. Аби ветерани мали доступ та можливість тренуватись кожного дня, щоб це стало частиною їхнього повсякденного життя”, - наголосила Коляда.
Міністр вказала, що захід “Ігри Нескорених” — це в першу чергу про патріотизм, а не про спорт.
“Як інакше нашій молоді можні показати ціну справжньої Незалежності? Ви приклад нескореного духу, сили волі для всіх нас”. - зауважила Коляда.
Додамо, в Україні стартували національні "Ігри Нескорених". За даними Мінветеранів, 218 учасників взяли участь у 3-іх національних змаганнях “Ігри Нескорених”.
Військовослужбовці, ветерани Збройних сил України, Нацгвардії, прикордонної служби, СБУ, добровольчих батальйонів, які отримали поранення чи травми під час участі в бойових діях, протягом дня змагатимуться у 6 видах спорту.
За результатами змагань, будуть відібрані члени національної збірної, які в 2020 році поїдуть на міжнародні змагання “Invictus Games”, які відбудуться в Гаазі.