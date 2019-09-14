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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 53388 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 110417 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102288 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 109415 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119300 просмотра

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Министр Коляда хочет видеть "Игры Непокоренных" обычным видом спорта

Министр Коляда хочет видеть "Игры Непокоренных" обычным видом спорта

Киев  •  УНН

 • 11018 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ Оксана Коляда мечтает, чтобы "Игры Непокоренных" стали одним из обычных и привычных видов спорта. Об этом она заявила во время национальных соревнований "Игры Непокоренных", сообщили УНН в пресс-службе министерства.

"Моя мечта - чтобы никого не удивляло, что ветераны, в частности с инвалидностью, на протезах занимаются спортом в тренажерном зале или на спортивной площадке. Хочу, чтобы это стало обычным явлением. Чтобы ветераны имели доступ и возможность тренироваться каждый день, чтобы это стало частью их повседневной жизни", - отметила Коляда.

Министр добавила, что мероприятие "Игры Непокоренных" - это в первую очередь о патриотизме, а не о спорте.

"Как иначе нашей молодежи можно показать цену настоящей Независимости? Вы пример непокорного духа, силы воли для всех нас", - отметила Коляда.

Добавим, в Украине стартовали национальные "Игры Непокоренных". По данным Минветеранов, 218 участников приняли участие в 3-х национальных соревнованиях "Игры Непокоренных".

Военнослужащие, ветераны Вооруженных сил Украины, Нацгвардии, пограничной службы, СБУ, добровольческих батальонов, которые получили ранения или травмы во время участия в боевых действиях, в течение дня будут соревноваться в 6 видах спорта.

По результатам соревнований будут отобраны члены национальной сборной, которые в 2020 году поедут на международные соревнования "Invictus Games", которые состоятся в Гааге.

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