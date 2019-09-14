Министр Коляда хочет видеть "Игры Непокоренных" обычным видом спорта

"Моя мечта - чтобы никого не удивляло, что ветераны, в частности с инвалидностью, на протезах занимаются спортом в тренажерном зале или на спортивной площадке. Хочу, чтобы это стало обычным явлением. Чтобы ветераны имели доступ и возможность тренироваться каждый день, чтобы это стало частью их повседневной жизни", - отметила Коляда.

Министр добавила, что мероприятие "Игры Непокоренных" - это в первую очередь о патриотизме, а не о спорте.

"Как иначе нашей молодежи можно показать цену настоящей Независимости? Вы пример непокорного духа, силы воли для всех нас", - отметила Коляда.

Добавим, в Украине стартовали национальные "Игры Непокоренных". По данным Минветеранов, 218 участников приняли участие в 3-х национальных соревнованиях "Игры Непокоренных".

Военнослужащие, ветераны Вооруженных сил Украины, Нацгвардии, пограничной службы, СБУ, добровольческих батальонов, которые получили ранения или травмы во время участия в боевых действиях, в течение дня будут соревноваться в 6 видах спорта.

По результатам соревнований будут отобраны члены национальной сборной, которые в 2020 году поедут на международные соревнования "Invictus Games", которые состоятся в Гааге.