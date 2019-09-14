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"Ігри Нескорених": 20 представників збірної у Нідерланди назвуть 17 жовтня

"Ігри Нескорених": 20 представників збірної у Нідерланди назвуть 17 жовтня

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. Імена 20 представників національної української збірної на "Іграх Нескорених" (Invictus Games) у Нідерландах стануть відомі 17 жовтня. Про це у коментарі УНН повідомила прес-секретарка національних змагань Оксана Пашкевич.

"20 людей буде обрано з 218-и, які були сьогодні на національних іграх... Відбіркова комісія лише зможе оголосити, хто цих 20 людей 17 жовтня", - повідомила вона.

З її слів, до того часу буде працювати відбіркова комісія, яка оголосить результат на основі у тому числі організованої під час тестувань роботи з кожним учасником, а не лише спортивного результату.

Пашкевич також повідомила, що сьогодні церемонія нагородження була такого плану, що абсолютно усі стали медалістами, і не було призових місць.

Нагадаємо, міністр Коляда хоче бачити "Ігри Нескорених" звичайним видом спорту.

Додамо, в Україні 14 вересня відбулися національні "Ігри Нескорених". За даними Мінветеранів, 218 учасників взяли участь у 3-іх національних змаганнях “Ігри Нескорених”.

Військовослужбовці, ветерани Збройних сил України, Нацгвардії, прикордонної служби, СБУ, добровольчих батальйонів, які отримали поранення чи травми під час участі в бойових діях, протягом дня змагалися у 6 видах спорту.

Відібрані члени національної збірної у 2020 році поїдуть на міжнародні змагання Invictus Games, які відбудуться в Гаазі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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