ГУР: солдат КНДР готовят к непосредственному участию в боевых действиях
Киев • УНН
Командование КНДР приказало своим подразделениям в россии взаимодействовать с российскими войсками в курской области. Часть северокорейских военных тайно перевозят к фронту гражданскими грузовиками под видом доставки воды.
Солдат КНДР, которые отправлены в рф, готовят к непосредственному участию в боевых действиях, сообщили в ГУР МОУ в субботу, пишет УНН.
Командование подразделений северокорейской армии на территории россии получило приказ войти во взаимодействие со смежными российскими подразделениями, которые ведут боевые действия в курской области. Вероятно, что вожди государства-агрессора в ближайшее время привлекут солдат КНДР к непосредственно ведению штурмовых действий. На днях они получили дополнительные запасы продовольствия. 13 декабря 2024 года подразделения северокорейской армии привели в состояние готовности и приказали ожидать дальнейших указаний
Указано, что "часть личного состава войск КНДР скрыто перебрасывают к линии фронта гражданскими грузовиками, которые внешне напоминают автомобили доставки воды".
Военные из КНДР на Курщине готовятся к боевым действиям - Пентагон10 дек. 2024, 06:59 • 19136 просмотров