ГУР: солдат КНДР готовят к непосредственному участию в боевых действиях

Солдат КНДР, которые отправлены в рф, готовят к непосредственному участию в боевых действиях, сообщили в ГУР МОУ в субботу, пишет УНН.

Командование подразделений северокорейской армии на территории россии получило приказ войти во взаимодействие со смежными российскими подразделениями, которые ведут боевые действия в курской области. Вероятно, что вожди государства-агрессора в ближайшее время привлекут солдат КНДР к непосредственно ведению штурмовых действий. На днях они получили дополнительные запасы продовольствия. 13 декабря 2024 года подразделения северокорейской армии привели в состояние готовности и приказали ожидать дальнейших указаний - сообщили в ГУР в соцсетях.

Указано, что "часть личного состава войск КНДР скрыто перебрасывают к линии фронта гражданскими грузовиками, которые внешне напоминают автомобили доставки воды".

Военные из КНДР на Курщине готовятся к боевым действиям - Пентагон