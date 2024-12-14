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ГУР: солдат КНДР готовят к непосредственному участию в боевых действиях

ГУР: солдат КНДР готовят к непосредственному участию в боевых действиях

Киев  •  УНН

 • 7263 просмотра

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Командование КНДР приказало своим подразделениям в россии взаимодействовать с российскими войсками в курской области. Часть северокорейских военных тайно перевозят к фронту гражданскими грузовиками под видом доставки воды.

Солдат КНДР, которые отправлены в рф, готовят к непосредственному участию в боевых действиях, сообщили в ГУР МОУ в субботу, пишет УНН.

Командование подразделений северокорейской армии на территории россии получило приказ войти во взаимодействие со смежными российскими подразделениями, которые ведут боевые действия в курской области. Вероятно, что вожди государства-агрессора в ближайшее время привлекут солдат КНДР к непосредственно ведению штурмовых действий. На днях они получили дополнительные запасы продовольствия.  13 декабря 2024 года подразделения северокорейской армии привели в состояние готовности и приказали ожидать дальнейших указаний

- сообщили в ГУР в соцсетях.

Указано, что "часть личного состава войск КНДР скрыто перебрасывают к линии фронта гражданскими грузовиками, которые внешне напоминают автомобили доставки воды".

Военные из КНДР на Курщине готовятся к боевым действиям - Пентагон10 дек. 2024, 06:59 • 19136 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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