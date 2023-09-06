ГУР о передаче Венгрии украинских военнопленных: пока о реализации не известно, ситуацию мониторят
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Пока о реализации повторной передачи Венгрии украинских военнопленных не было известно. Украинская разведка мониторит ситуацию. Об этом журналисту УНН сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.
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«Пока что о реализации повторного эпизода (относительно передачи Венгрии очередной группы украинских военнопленных при посредничестве РПЦ - ред.) не было известно. Мы мониторим ситуацию», - рассказал Юсов.
Дополнение
В июле Юсов подтвердил информацию о том, что Венгрия планирует тайно забрать очередную группу украинских военнопленных при посредничестве РПЦ.
Напомним
В начале июня стало известно, что рф передала Венгрии военнопленных якобы с Закарпатья. При этом правительство Венгрии заявляло, что не знало об освобождении украинских военнопленных из рф.
РПЦ опубликовала заявление, в котором говорится о том, что “в рамках межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны состоялась передача Венгрии группы из 11 украинских военнопленных закарпатского происхождения, участвовавших в боевых действиях".
Также Юсов высказывал мнение, что обмен 11 украинских военнопленных при так называемом посредничестве РПЦ в Венгрию был информационной операцией россии, которая не достигла успеха.