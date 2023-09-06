ГУР про передачу Угорщині українських військовополонених: поки що про реалізацію не відомо, ситуацію моніторять

Цитата

«Поки що про реалізацію повторного епізоду (щодо передачі Угорщині чергової групи українських військовополонених за посередництва РПЦ - ред.) не було відомо. Ми моніторимо ситуацію», - розповів Юсов.

Доповнення

У липні Юсов підтвердив інформацію про те, що Угорщина планує таємно забрати чергову групу українських військовополонених за посередництва РПЦ.

Нагадаємо

На початку червня стало відомо, що рф передала Угорщині військовополонених нібито із Закарпаття. При цьому уряд Угорщини заявляв, що не знав про звільнення українських військовополонених із рф.

РПЦ опублікувала заяву, у якій ідеться про те, що “у межах міжцерковного співробітництва на прохання угорської сторони відбулося передання Угорщині групи з 11 українських військовополонених закарпатського походження, які брали участь у бойових діях".

Також Юсов висловлював думку, що обмін 11 українських військовополонених за так званого посередництва РПЦ до Угорщини був інформаційною операцією росії, яка не досягла успіху.