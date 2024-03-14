ГУР о заявлении главы "ростелекома": бестолковая попытка легитимизировать незаконные выборы в рф

В Главном управлении разведки МО Украины комментируя заявление главы "ростелекома" михаила щсеевского о том, что россия ведет кибервойну с ГУР, отметили, что подобные заявления - еще одна нелепая попытка кремлевских приспешников легитимизировать незаконные выборы в рф, показать силу и оправдать "право" на правление диктатора путина, передает УНН.

Накануне "выборов путина" кремлевские пропагандисты, чтобы угодить своему диктатору достигли пика абсурдности своих заявлений. В частности, глава "ростелекома" михаил осеевский в комментарии федеральному информагентству "тасс" заявил, что "россия ведет кибервойну с Главным управлением разведки Минобороны Украины - говорится в сообщении.

В ГУР отмечают, что именно украинских военных разведчиков кремлевский пропагандист (по совместительству - глава госоператора рф) считает угрозой для "свободы волеизъявления россиян" во время выборов.

Он, конечно, "успокоил" путина, что его компания приняла меры и "создала систему барьеров", чтобы защитить "голосование" за него. Однако такие заявления на опережение свидетельствуют о серьезных опасениях пропагандистов не угодить своему диктатору и провалить заранее продуманный сценарий так называемых "выборов" - отмечают в ГУР.

Также в ГУР отмечают, что в конце концов кремль признался, что заявления о "борьбе с НАТО, мировым злом, укронацистами и бандеровской хунтой" - на самом деле являются попытками одолеть только одну из украинских спецслужб и войной только с собственным здравым смыслом.

Подобные заявления - еще одна нелепая попытка кремлевских приспешников легитимизировать незаконные выборы в россии, показать силу и оправдать "право" на правление своего диктатора путина - говорится в сообщении.

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