ГУР о заявлении главы "ростелекома": бестолковая попытка легитимизировать незаконные выборы в рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
  •  13899 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
  •  102516 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  124971 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  125390 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
13 марта 2024, 11:19  •  125884 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
13 марта 2024, 08:51  •  120172 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
13 марта 2024, 07:53  •  108863 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
12 марта 2024, 16:04  •  123156 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
12 марта 2024, 12:13  •  121162 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
12 марта 2024, 11:21  •  118975 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

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13 марта 2024, 09:59  •  162139 просмотра
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Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

12 марта 2024, 09:24  •  199475 просмотра
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11 марта 2024, 08:40  •  253352 просмотра

ГУР о заявлении главы "ростелекома": бестолковая попытка легитимизировать незаконные выборы в рф

В Главном управлении разведки МО Украины назвали заявление главы российского "ростелекома" о кибервойне против украинской разведки неуклюжей попыткой легитимизировать незаконные выборы и оправдать правление путина.

Война •   •  7720 просмотра
ГУР о заявлении главы "ростелекома": бестолковая попытка легитимизировать незаконные выборы в рф

Получал в подарок аренду жилья: НАПК составило протокол за админнарушение на экс-заместителя главы Нацполиции

Бывший заместитель главы Национальной полиции Украины получал подарки в виде аренды жилья по ценам ниже минимальной рыночной их стоимости.

Криминал и ЧП •   •  6038 просмотра
Получал в подарок аренду жилья: НАПК составило протокол за админнарушение на экс-заместителя главы Нацполиции

Шольц и Зеленский обсудили ситуацию в Украине: Германия заверила в продолжении военной поддержки

Канцлер Германии Олаф Шольц обсудил ситуацию в Украине с Президентом Владимиром Зеленским, который поблагодарил Германию за военную поддержку, и Германия продолжит оказывать военную помощь Украине.

Война •   •  9665 просмотра
Шольц и Зеленский обсудили ситуацию в Украине: Германия заверила в продолжении военной поддержки

НБУ прогнозирует ускорение инфляции во втором полугодии

В феврале годовая инфляция замедлилась до 4,3%, но ожидается, что ее рост ускорится во втором полугодии, согласно данным Национального банка Украины.

Экономика •   •  6655 просмотра
НБУ прогнозирует ускорение инфляции во втором полугодии

В Киеве из-за ДТП на Кольцевой дороге образовалась пробка

На Кольцевой дороге в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие, повлекшее перебои в движении в направлении Жулянского путепровода, один автомобиль перевернулся.

Киев •   •  10832 просмотра
В Киеве из-за ДТП на Кольцевой дороге образовалась пробка

Смогут противостоять РЭБ и сами определять маршрут: в Минцифры рассказали, какие наземные дроны разрабатываются для ВСУ

Вооруженные силы разрабатывают наземные беспилотники, способные противостоять радиоэлектронной борьбе, автономно определять маршруты без GPS или искусственного интеллекта и выполнять различные боевые задачи, такие как нанесение огневого поражения, штурм позиций, минирование, разминирование, медицинская эвакуация, логистика, разведка и атаки камикадзе.

Война •   •  11565 просмотра
Смогут противостоять РЭБ и сами определять маршрут: в Минцифры рассказали, какие наземные дроны разрабатываются для ВСУ

российский ЦИК "накручивает" количество избирателей на оккупированных территориях - Центр нацсопротивления

Оккупанты планируют завысить явку на "выборах" президента рф на временно оккупированных территориях, чтобы создать ложную картину поддержки оккупации местными жителями.

Война •   •  11302 просмотра
российский ЦИК "накручивает" количество избирателей на оккупированных территориях - Центр нацсопротивления

Палата представителей США подготовит свой проект для помощи Украине, но с изменениями - спикер Джонсон

Спикер Палаты представителей США предупредил сенаторов-республиканцев, что Палата представителей подготовит собственный проект пакета помощи Украине, который будет существенно отличаться от принятого Сенатом.

политика •   •  12308 просмотра
Палата представителей США подготовит свой проект для помощи Украине, но с изменениями - спикер Джонсон

Суд продлил арест Роману Гринкевичу, однако уменьшил размер залога

Печерский районный суд Киева уменьшил размер залога для Романа Гринкевича, подозреваемого по делу о хищении 1 миллиарда гривен в Вооруженных силах, с более 500 миллионов гривен до 469 миллионов гривен, оставив его под стражей до 17 апреля.

Криминал и ЧП •   •  11270 просмотра
Суд продлил арест Роману Гринкевичу, однако уменьшил размер залога

Последствия атак дронов: в россии резко выросли цены на бензин - росСМИ

Из-за атак беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы цены на бензин в россии взлетели до рекордно высокого уровня за последние полгода.

Война •   •  13929 просмотра
Последствия атак дронов: в россии резко выросли цены на бензин - росСМИ