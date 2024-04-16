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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ГУР: москва проводит в соцсетях очередную информационную операцию против Украины под названием "Уклонист"

ГУР: москва проводит в соцсетях очередную информационную операцию против Украины под названием "Уклонист"

Киев  •  УНН

16 апреля 2024, 07:19  •  2258 просмотра

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москва проводит против Украины очередную информационную операцию под названием "Уклонист", распространяя видео с якобы украинскими мужчинами, которые отдыхают за границей, чтобы сорвать мобилизацию и усилить напряжение в обществе.

Кремль проводит в соцсетях целенаправленную пропагандистскую кампанию, распространяя ролики на которых якобы украинские мужчины отдыхают за границей. Цель этой ИПСО - сорвать мобилизацию и увеличить напряжение в обществе. Об этом говорится в заявлении Главного управления разведки МО Украины, передает УНН

Детали 

Как сообщили в ГУР,  в последнее время в ТикТок и других соцсетях один за другим появляются ролики, на которых якобы украинские мужчины снимают себя на видео за границей на отдыхе и называют себя "уклонистами".

Видео быстро набирают просмотры и одобрительные или  критические комментарии, впрочем  это только продвигает их в тренды.

Как сообщается, для подобного контента одновременно были созданы "народные" песни, в текстах которых всегда прослеживается основной месседж - восхваление "уклонистов".

 Синхронность появления многочисленных песен и видео, "героизирующих" мужчин, которые отказываются встать на защиту собственной страны, анонимность их авторов и продвижение этого контента организованными группами ботов свидетельствует о целенаправленной враждебной пропагандистской кампании

- говорится в сообщении ГУР.

В украинской разведке отмечают, что такая ИПСО - классическая технология раскола общества, когда с одной стороны есть "защитники", а есть "уклонисты". Цель таких действий врага - сорвать мобилизацию, увеличить напряжение в обществе через внутреннее противостояние.  

 "Пропаганда кремля не прекращает попыток подорвать украинское общество изнутри, дискредитировать образ Защитников и Защитниц Украины, применяя для этого любые методы. Призываем всех критически относиться к информации, поступающей из анонимных источников и всегда помнить, что возможностью жить и в частности потреблять разнообразный контент в соцсетях мы обязаны только Защитникам Украины", - отметили в ГУР. 

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