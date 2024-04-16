ГУР: москва проводит в соцсетях очередную информационную операцию против Украины под названием "Уклонист"

Кремль проводит в соцсетях целенаправленную пропагандистскую кампанию, распространяя ролики на которых якобы украинские мужчины отдыхают за границей. Цель этой ИПСО - сорвать мобилизацию и увеличить напряжение в обществе. Об этом говорится в заявлении Главного управления разведки МО Украины, передает УНН.

Детали

Как сообщили в ГУР, в последнее время в ТикТок и других соцсетях один за другим появляются ролики, на которых якобы украинские мужчины снимают себя на видео за границей на отдыхе и называют себя "уклонистами".

Видео быстро набирают просмотры и одобрительные или критические комментарии, впрочем это только продвигает их в тренды.

Как сообщается, для подобного контента одновременно были созданы "народные" песни, в текстах которых всегда прослеживается основной месседж - восхваление "уклонистов".

Синхронность появления многочисленных песен и видео, "героизирующих" мужчин, которые отказываются встать на защиту собственной страны, анонимность их авторов и продвижение этого контента организованными группами ботов свидетельствует о целенаправленной враждебной пропагандистской кампании - говорится в сообщении ГУР.

В украинской разведке отмечают, что такая ИПСО - классическая технология раскола общества, когда с одной стороны есть "защитники", а есть "уклонисты". Цель таких действий врага - сорвать мобилизацию, увеличить напряжение в обществе через внутреннее противостояние.

"Пропаганда кремля не прекращает попыток подорвать украинское общество изнутри, дискредитировать образ Защитников и Защитниц Украины, применяя для этого любые методы. Призываем всех критически относиться к информации, поступающей из анонимных источников и всегда помнить, что возможностью жить и в частности потреблять разнообразный контент в соцсетях мы обязаны только Защитникам Украины", - отметили в ГУР.

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