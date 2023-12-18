Гуменюк: не исключено, что рф будет применять свой новый дрон "Одуванчик" по гражданским судам
Наталья Гуменюк выразила обеспокоенность, что россия может использовать свой новый беспилотник-камикадзе "Одуванчик" для атак на гражданские суда.
В Генштабе прокомментировали обнаружение устройств прослушивания у Залужного
В кабинетах, предназначенных для работы Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного были найдены устройства для прослушивания, ведется расследование.
Израиль, Катар и Бахрейн: глава Пентагона начал турне по странам Ближнего Востока
Министр обороны США Ллойд Остин посетит ряд стран Ближнего Востока с целью укрепления дипломатических связей и обсуждения вопросов региональной безопасности, в том числе снижения напряженности в Газе. Во время своего турне он также обсудит морскую агрессию со стороны йеменских повстанцев-хуситов.
ЦАХАЛ предупреждает, что будет бороться с "Хезболлой", поскольку ливанская группировка атакует территорию Израиля
ЦАХАЛ планирует военную операцию на юге Ливана в ответ на атаки Хезболлы оттуда, что создает риск эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Трое военных погибли в ДТП во Львовской области, начато производство - ГБР
Во Львовской области в результате столкновения автомобиля с грузовиком погибли трое военнослужащих и одно гражданское лицо; ГБР расследует ДТП.
У Израиля и ХАМАСа есть препятствия для достижения перемирия - Reuters
Израиль и ХАМАС ведут переговоры о прекращении огня и освобождении заложников, но имеют разногласия по условиям достижения договоренностей.
Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка
Эксперт рассказала о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка.
Более тысячи россиян депортируют из Латвии за несоблюдение условий проживания
Более 1000 россиян в Латвии грозит депортация из-за невыполнения условий, необходимых для продолжения их пребывания в стране. Глава миграционной службы Латвии Майра Розе отметила, что многие из них все еще пытаются получить вид на жительство.
Из-за непогоды без света частично 183 населенных пункта, графики отключений не предусматриваются - Минэнерго
183 населенных пункта в Украине частично обесточены из-за непогоды; отключений не планируется.
С начала вторжения рф пиротехники обезвредили более 462 тысяч взрывоопасных предметов - ГСЧС
С начала российского вторжения пиротехники ГСЧС обезвредили более 462 000 взрывоопасных предметов на площади более 112 000 гектаров.