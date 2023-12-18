Гуменюк: не исключено, что рф будет применять свой новый дрон "Одуванчик" по гражданским судам

Учитывая террористическое поведение рф, вполне вероятно, что они будут использовать свою новую разработку - дрон "Одуванчик" - для атак на гражданское судоходство. Такое мнение в эфире телемарафона в понедельник высказала спикер объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, передает УНН.

россияне презентовали свой новый управляемый беспилотный надводный дрон-камикадзе под названием "Одуванчик". Гуменюк ответила на вопрос журналиста, "для каких судов могут представлять угрозу новые разработки россиян?".

Понимая, что имеем дело со страной-террористкой, нельзя исключать, что такие дроны будут применены и против гражданских судов. Тем более, неоднократно звучали заявления по поводу того, что если судоходство с украинскими портами будут продолжаться, то их будут воспринимать, как законные военные цели - сказала Гуменюк.

Детали

По словам Гуменюк, Минобороны россии постоянно пыталось найти повод, чтобы обвинить гражданское судоходство в поставках военных грузов. Но все эти заявления остались безосновательными и не подтвержденными.

Сегодня навигационный коридор функционирует, несмотря на все сложности. Силы обороны обеспечивают контроль за максимально безопасным прохождением судами территориального моря Украины с последующим выходом в международные воды, сказала Гуменюк.

Индикатором накопленных у рф запасов "Шахедов" является интенсивность нанесения ударов - Игнат