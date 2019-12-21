Граждане Новой Зеландии сдали десятки тысяч единиц оружия

"После смертоносного террористического акта в стране, новозеландцы должны были в пятницу сдать запрещенное огнестрельное оружие при его обязательном выкупе правительством", - пишут в издании.

В стране запретили полуавтоматическое и автоматическое огнестрельное оружие после того, как боевик убил 51 человек в двух мечетях в Крайстчерче 15 марта. Суд над Брентоном Таррантом, который был, как считается, стрелком, должен начаться в июне 2020 года.

Так, чтобы вывести оружие из обращения, премьер-министр Джасинда Ардерн приняла решение выкупить огнестрельное оружие и предоставить владельцам определенный период прежде, чем их оружие станет незаконным. Было выделено около 110 миллионов долларов США для компенсации владельцам.

"Согласно статистическим данным полиции, было собрано 47 тысячи полуавтоматических винтовок, но исследование, проведенное по заказу правительства, установило, что в этой небольшой стране, вероятно, есть от 56 тысяч до 170 тысяч запрещенных на данный момент видов оружия", - сообщают в издании.

В то же время, не все остались довольны этим законом.

Напомним, 15 марта 2019 года произошла стрельба в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч и его пригороде - в Линвуде. В результате погибли 50 человек и десятки пострадали. Власти задержали трех подозреваемых, двое из них впоследствии отпустили.

Суд арестовал только 28-летнего австралийца Брентона Тарранта. Вице-премьер Новой Зеландии Уинстон Питерс пообещал ему пожизненное заключение.

В результате этого теракта парламент Новой Зеландии быстро принял закон, запрещающий все виды оружия, аналогичные тем, которые использовались стрелком.