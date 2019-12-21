Громадяни Нової Зеландії здали десятки тисяч одиниць зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. За півроку, з моменту введення заборони на автоматичні і напівавтоматичні види зброї, громадяни Нової Зеландії здали понад 50 тисяч одиниць в обмін на компенсацію. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Washington Post.
"Після смертоносного терористичного акту в країні, новозеландці повинні були до п'ятниці здати заборонену вогнепальну зброю при її обов'язковому викупі урядом", - пишуть у виданні.
У країні заборонили напівавтоматичну та автоматичну вогнепальну зброю після того, як бойовик вбив 51 людину в двох мечетях в Крайстчерчі 15 березня. Суд над Брентоном Таррантом, який був, як вважається, стрільцем, повинен початися у червні 2020 року.
Так, щоб вивести зброю з обігу, прем'єр-міністр Джасінда Ардерн прийняла рішення викупити вогнепальну зброю і надати власникам певний період перш, ніж їх зброя стане незаконною. Було виділено близько 110 мільйонів доларів США для компенсації власникам.
"Згідно зі статистичними даними поліції, було зібрано 47 тисячу напівавтоматичних гвинтівок, але дослідження, проведене на замовлення уряду, встановило, що в цій невеликій країні, ймовірно, є від 56 тисяч до 170 тисяч заборонених на даний момент видів зброї", - повідомляють у виданні.
У той же час, не всі залишилися задоволені цим законом.
Нагадаємо, 15 березня 2019 року сталася стрілянина в двох мечетях новозеландського міста Крайстчерч і його передмісті - в Лінвуді. В результаті загинули 50 осіб і десятки постраждали. Влада затримала трьох підозрюваних, двох з них згодом відпустили.
Суд заарештував тільки 28-річного австралійця Брентона Тарранта. Віце-прем'єр Нової Зеландії Вінстон Пітерс пообіцяв йому довічне ув'язнення.
В результаті цього теракту парламент Нової Зеландії швидко прийняв закон, що забороняє всі види зброї, аналогічні тим, які використовувалися стрільцем.