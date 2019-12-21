Громадяни Нової Зеландії здали десятки тисяч одиниць зброї

КИЇВ. 21 грудня. УНН. За півроку, з моменту введення заборони на автоматичні і напівавтоматичні види зброї, громадяни Нової Зеландії здали понад 50 тисяч одиниць в обмін на компенсацію. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Washington Post.