Граждане Китая хотели вывезти из Украины янтарь в подушках
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Граждане Китая намеревались тайно вывезти с территории Украины 50 килограмив янтаря. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
"Во время мер контроля в столичном аэропорту сотрудники Госпогранслужбы инициировали совместно с сотрудниками Управления противодействия таможенным правонарушениям Киевской таможни ГФС досмотр багажа двух граждан Китая. В четырех чемоданах правоохранители обнаружили камни янтаря", - говорится в сообщении.
Граждане направлялись на рейс в Пекин, однако не указали, что везут такой товар. К тому же камни иностранцы замаскировали под обычные подушки.
Всего было выявлено более 50 килограммов янтаря.
По данному факту будут составлены админпротоколы. Проводятся мероприятия по установлению суммы оценки товара.
Напомним, на Житомирщине пяти лицам сообщено о подозрении в незаконной добыче янтаря.