Громадяни Китаю хотіли вивезти з України бурштин у подушках
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Громадяни Китаю мали намір таємно вивезти з території України 50 килограмів бурштину. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
"Під час заходів контролю в столичному аеропорту співробітники Держприкордонслужби ініціювали спільно зі співробітниками Управління протидії митним правопорушенням Київської митниці ДФС огляд багажу двох громадян Китаю. У чотирьох валізах правоохоронці виявили каміння бурштину", - йдеться в повідомленні.
Громадяни прямували на рейс до Пекіна, однак не вказали, що везуть такий товар. До того ж каміння іноземці замаскували під звичайні подушки.
Загалом було виявлено понад 50 кілограмів бурштину.
По даному факту буде складено адмінпротоколи. Проводяться заходи щодо встановлення суми оцінки товару.
Нагадаємо, на Житомирщині п’ятьом особам повідомлено про підозру у незаконному видобуванні бурштину.