Греция будет поставлять Украине оружие при посредничестве Чехии

Греция продолжит и в дальнейшем поставлять Украине оружие и боеприпасы, которые будут закупать в Чехии и передавать напрямую в Украину. Об этом сообщил министр обороны Греции Никос Дендиас, пишет издание eKathimerini, передает УНН.

Детали

Отмечается, что чешские и греческие чиновники уже ведут переговоры о ценах и готовят двустороннее соглашение.

Сейчас Афины предлагают поставить в Украину 2000 малых ракет Zuni; 180 реактивных снарядов калибра 2,75 дюйма и 90 тыс 90-мм снарядов (обе позиции это противотанковые боеприпасы), 4 миллиона пуль; и 70 гаубиц 155-мм американского производства M114A1.

Министр обороны Никос Дендиас на следующей неделе примет участие во встрече членов НАТО и других стран, которые жертвуют вооружение Украине. Ожидается, что он повторит позицию Греции о том, что необходимо сохранить поток оружия и боеприпасов, чтобы помочь Украине пережить тяжелую весну.

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