Киев • УНН
В связи с увеличением потребления электроэнергии в восточных регионах и уменьшением производства солнечной энергии на западе Украины, сегодня с 14:00 до 22:00 по всей стране будут введены веерные отключения электроэнергии.
Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" подтвердила, что графики отключения электроэнергии сегодня начинаются раньше - с 14 часов, назвав причиной рост потребления на востоке и сниженную работу СЭС на западе Украины, пишет УНН.
Детали
"Сегодня, 14 июня, облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 14:00 до 22:00. Причина - рост потребления в восточных регионах, снижена работа СЭС в западных областях", - сообщили в Укрэнерго.
Отмечается, что энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.
Ранее
В энергокомпании YASNO сообщали, что графики отключений света по всей Украине начнут действовать в 14:00.