Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" подтвердила, что графики отключения электроэнергии сегодня начинаются раньше - с 14 часов, назвав причиной рост потребления на востоке и сниженную работу СЭС на западе Украины, пишет УНН.

Детали

"Сегодня, 14 июня, облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 14:00 до 22:00. Причина - рост потребления в восточных регионах, снижена работа СЭС в западных областях", - сообщили в Укрэнерго.

Отмечается, что энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Ранее

В энергокомпании YASNO сообщали, что графики отключений света по всей Украине начнут действовать в 14:00.