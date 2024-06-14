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Графіки відключення задіять раніше через збільшення споживання, зменшення сонячної генерації - Укренерго

Графіки відключення задіять раніше через збільшення споживання, зменшення сонячної генерації - Укренерго

Київ • УНН

 • 30227 перегляди

У зв'язку зі збільшенням споживання електроенергії у східних регіонах та зменшенням виробництва сонячної енергії на заході України, сьогодні з 14:00 до 22:00 по всій країні будуть введені віялові відключення електроенергії.

Національна енергетична компанія "Укренерго" підтвердила, що графіки відключення електроенергії сьогодні розпочинаються раніше - з 14 години, назвавши причиною зростання споживання на сході і знижену роботу СЕС на заході України, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні, 14 червня, обленерго застосуватимуть графіки погодинних відключень по всій Україні з 14:00 до 22:00. Причина - зростання споживання в східних регіонах, знижена робота СЕС у західних областях", - повідомили в Укренерго.

Зазначається, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується. 

Раніше

В енергокомпанії YASNO повідомляли, що графіки відключень світла по всій Україні почнуть діяти о 14:00. 

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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