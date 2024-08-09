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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Грады" и артиллерия: в россии заявили, что перебрасывают резервы в курскую область

"Грады" и артиллерия: в россии заявили, что перебрасывают резервы в курскую область

Киев  •  УНН

9 августа 2024, 12:13  •  24868 просмотра

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Россия направляет военную технику в Курскую область для противодействия якобы украинским войскам. Перебрасываются РСЗО 'Град', артиллерия, танки и другая техника.

В пятницу, 9 августа, россия перебросила в курскую область военные резервы, для противодействия якобы войскам Украины в суджанском районе. Об этом пишет заявили пишут росСМИ со ссылкой на российское минобороны, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в курскую область направляется несколько колонн военных рф. Так, в регион перебрасывают реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", буксируемые артиллерийские орудия, танки, перевозимые на тралах, тяжелые гусеничные машины, автомобили Урал и КамАЗ

Следует заметить, что Украина официально не комментировала события в курской области рф.

Напомним

В The Washington Post говорят, что украинские чиновники обратились к США с просьбой разрешить использование ракет ATACMS для ударов по российским аэродромам

США: заяви Путіна про "провокацію" України в Курській області перебільшені8 августа 2024, 00:24 • 107937 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
the-washington-postВашингтон Пост
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
mgm-140-atacmsMGM-140 ATACMS
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