"Грады" и артиллерия: в россии заявили, что перебрасывают резервы в курскую область

В пятницу, 9 августа, россия перебросила в курскую область военные резервы, для противодействия якобы войскам Украины в суджанском районе. Об этом пишет заявили пишут росСМИ со ссылкой на российское минобороны, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в курскую область направляется несколько колонн военных рф. Так, в регион перебрасывают реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", буксируемые артиллерийские орудия, танки, перевозимые на тралах, тяжелые гусеничные машины, автомобили Урал и КамАЗ

Следует заметить, что Украина официально не комментировала события в курской области рф.

Напомним

В The Washington Post говорят, что украинские чиновники обратились к США с просьбой разрешить использование ракет ATACMS для ударов по российским аэродромам

США: заяви Путіна про "провокацію" України в Курській області перебільшені