ГПСУ не получала информации от польской стороны, что протестующие на территории Польши ограничивают или блокируют движение автобусов

Пограничники не фиксируют проблем с проездом пассажирского транспорта через границу с Польшей, но не исключают, что проезд автобусов через эти блокадные места может быть затруднен. Об этом сообщил корреспонденту УНН представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Детали

"Государственная пограничная служба Украины не получала информации от польской стороны, что протестующие на территории Польши ограничивают, или блокируют движение для автобусов. То что мы фиксируем в наших пунктах пропуска автобусы после оформления выезжают в сторону Польши и смежная сторона их принимает, а также то что автобусы прибывают из Польши в Украину", - сказал Демченко.

Он отметил, что не может дать полную оценку тому, что происходит на территории Польши, но надеется, что польские протестующие не блокируют движение для автобусов, "но учитывая, что они находятся на автодорогах, ведущих к и от границы, нельзя исключать, что проезд автобусов через эти блокадные места может быть затруднен".

Также спикер добавил, что легковые и автобусы везде свободно пересекают границу, для этой категории транспорта по ту сторону границы движение не ограничивается.

Напомним

Вчера, 11 марта, вице-премьер по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что польские протестующие, которые блокируют движение грузовиков на украинско-польской границе, начали останавливать пассажирские автобусы, задерживать женщин, детей и военнослужащих без объяснения причин.

Польские правоохранители отрицали обвинения в блокировании пассажирских автобусов из Украины, заявляя, что автобусы беспрепятственно пересекают границу с Польшей.