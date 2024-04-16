Готовится на рассмотрение СНБО вопрос об угрозах безопасности из-за распространения онлайн-казино - Зеленский

Сейчас готовится на рассмотрение СНБО вопрос об угрозах безопасности украинского государства, общества из-за распространения онлайн-казино и неконтролируемости этой сферы. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в видеообращении, передает УНН.

"Провел подготовительное совещание: секретарь СНБО, СБУ, Минцифры, Офис. Сейчас готовится на рассмотрение СНБО вопрос об угрозах безопасности нашего государства, нашего общества из-за распространения онлайн-казино и неконтролируемости этой сферы. Все возможности в этой сфере манипулировать людьми и вредить интересам общества должны быть и будут заблокированы", - сообщил Зеленский.

Он отметил, что важно сегодня сказать и об авторе соответствующей петиции - петиции об ограничении онлайн-казино, с которой началась дискуссия сейчас.

"Это был украинский воин, младший сержант Павел Петриченко - воин 59-й отдельной мотопехотной бригады. Вчера он погиб в бою. Мои соболезнования родным и близким, всем друзьям Павла. Жизнь всей нашей Украины состоит из жизней и стремлений, воли и достижений именно таких наших ребят и девушек. Многих, кто не представлял и не представляет Украину без своих собственных действий в ее защиту, на ее развитие, на ее укрепление", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что все мы должны помнить, что Украина - это люди, которым не безразлично, что будет с Украиной.

"Мы должны всегда помнить каждого такого человека, всегда поддерживать каждого такого человека и все делать сейчас, чтобы наше государство выстояло против оккупанта и защитило свой народ и свою землю, свою независимость. Я уверен: так и будет", - добавил Президент.

Дополнение

В начале апреля Зеленский провел совещание по онлайн-казино.

Ранее Зеленский ответил на петицию с призывом ограничить работу онлайн-казино. Глава государства поручил Службе безопасности Украины, Государственной службе специальной связи и защиты информации, Министерству цифровой трансформации и Совету национальной безопасности и обороны собрать аналитику и предложить решение.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал правительственный законопроект, которым предлагается ликвидировать Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей.