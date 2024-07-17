В Государственном департаменте США ответили об отношении администрации к позиции избранного Дональдом Трампом своим кандидатом на должность вице-президента Джей Ди Вэнса, который активно критиковал помощь США Украине. Представитель Госдепа Мэтью Миллер на брифинге 16 июля заявил, что американский народ и двухпартийное большинство в Конгрессе поддерживают продолжение помощи Украине, пишет УНН.

Я думаю, что вопрос на самом деле сводится не только к тому, что мы поддерживаем и что поддерживает кто-то еще в общественной жизни, но и к тому, что поддерживает американский народ, и мы видели, что когда дело касается Украины, американский народ решительно поддерживает продолжение помощи Украине. Они решительно поддерживают разрешение Украине и помощь Украине в защите от агрессии россии. И это касается не только американской общественности, но и двухпартийного большинства в обеих палатах Конгресса, и когда вы увидели, что законопроект о дополнительных ассигнованиях наконец дошел до голосования после препятствий с одной стороны от прохода, мы увидели подавляющее большинство голосов в поддержку военной помощи. Итак, я думаю, что, пожалуй, мне следует на этом остановиться