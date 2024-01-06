Госдеп США предлагает $10 млн вознаграждения за информацию о финансировании ХАМАСа

Государственный департамент США предлагает вознаграждение до 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет подорвать финансовые механизмы группировки ХАМАС. Об этом сообщили на сайте Госдепа США, передает УНН.

Детали

Департаменту нужна информация о финансовых посредниках ХАМАС. Трое из них находятся в Турции, один - в Судане, еще один поддерживает тесные связи со структурами в Иране.

В октябре 2023 года Министерство финансов США определило всех пятерых человек как субъектов, подпадающих под действие санкций.

Вознаграждение может быть предоставлено за информацию, которая поможет идентифицировать и прекратить деятельность любого источника доходов ХАМАС, основных доноров или финансовых посредников организации, финансовых учреждений, способствующих транзакциям ХАМАС, предприятий или инвестиций, принадлежащих или контролируемых ХАМАС или его финансистами.

Также США рассчитывают получить данные о подставных компаниях, занимающихся международными закупками технологий двойного назначения от имени ХАМАС, преступных схемах с участием членов и сторонников ХАМАС, которые приносят финансовую выгоду организации.

Египет представил план завершения войны между Израилем и ХАМАС