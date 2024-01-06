Держдеп США пропонує $10 млн винагороди за інформацію про фінансування ХАМАСу

Державний департамент США пропонує винагороду до 10 мільйонів доларів за інформацію, що допоможе підірвати фінансові механізми угруповання ХАМАС. Про це повідомили на сайті Держдепу США, передає УНН.

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Департаменту потрібна інформація про фінансових посередників ХАМАС. Троє з них перебувають у Туреччині, один – у Судані, ще один підтримує тісні зв'язки зі структурами в Ірані.

У жовтні 2023 року Міністерство фінансів США визначило всіх п'ятьох осіб як суб'єктів, що підпадають під дію санкцій.

Винагорода може бути надана за інформацію, що допоможе ідентифікувати та припинити діяльність будь-якого джерела доходів ХАМАС, основних донорів або фінансових посередників організації, фінансових установ, що сприяють транзакціям ХАМАС, підприємств або інвестицій, що належать або контролюються ХАМАС або його фінансистами.

Також США розраховують отримати дані про підставні компанії, що займаються міжнародними закупівлями технологій подвійного призначення від імені ХАМАС, злочинні схеми за участю членів і прихильників ХАМАС, які приносять фінансову вигоду організації.

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