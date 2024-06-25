Начальник Киевской военной администрации Руслан Кравченко обратился к правоохранителям относительно проверки информации о почти 20 млн грн убытков на восстановлении Бородянки. Об этом сообщает УНН.

Детали

На заседании рабочей группы "Прозрачность и подотчетность" обратился к представителям правоохранительных органов, которые входят в эту группу, с просьбой проверить информацию о нанесении убытков почти на 20 млн грн, выделенных на восстановление Бородянки, и, в случае ее подтверждения, начать уголовное производство - написал Кравченко в Telegram.

Начальник ОВА рассказал, что по обращению народного депутата Александра Горобца на заседании группы "Прозрачность и подотчетность" рассмотрели вопрос о результатах ревизии Бородянского поселкового совета аудиторами Госаудитслужбы.

В частности, аудиторы обнаружили убытки на 19,8 млн грн, которые были выделены на восстановление этого населенного пункта. Бородянским поселковым советом не подтверждены документально расходы в сумме 14 млн грн, которые должны были идти на установку металлопластиковых окон. Как сообщается, окна были получены от департамента регионального развития КОГА в 2022 году для оперативного восстановления ряда объектов, на что есть соответствующие документы.

Представители Бородянского поселкового совета сообщили, что сейчас создана специальная группа, которая проводит сверку наличия окон на объектах, в частности на всех коммунальных предприятиях и многоквартирных домах. Сейчас уже есть подтверждение по установке окон на 11 из 14 млн грн, на которые до этого поселковый совет не имел соответствующих документов.

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Аудиторы также указывали на то, что окна были установлены по завышенным ценам.

Бородянский поселковый совет направил претензии 18 подрядчикам, которые были привлечены к этому процессу. Из них 2 подрядчика добровольно вернули излишне уплаченные им средства.

"Надеюсь, что правоохранительные органы оперативно отреагируют на мое обращение и предоставят исчерпывающую информацию по этому вопросу", - заявил Кравченко.

По его словам, Бородянка - один из населенных пунктов, который больше всего пострадал от рук российского агрессора. Для восстановления Бородянки привлекаем все возможные ресурсы и они должны использоваться эффективно.