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Держаудитслужба виявила майже 20 млн грн збитків на відновленні Бородянки: голова КОВА звернувся до правоохоронців

Київ • УНН

 • 19571 перегляди

Голова Київської військової адміністрації звернувся до правоохоронних органів з проханням розслідувати інформацію про майже 20 мільйонів гривень збитків ри відновленні Бородянки, виявлених Державною аудиторською службою.

Держаудитслужба виявила майже 20 млн грн збитків на відновленні Бородянки: голова КОВА звернувся до правоохоронців

Начальник Київської військової адміністрації Руслан Кравченко звернувся до правоохоронців щодо перевірки інформації про майже 20 млн грн збитків на відновленні Бородянки. Про це повідомляє УНН

Деталі 

На засіданні робочої групи "Прозорість і підзвітність" звернувся до представників правоохоронних органів, які входять до цієї групи, з проханням перевірити інформацію щодо нанесення збитків майже на 20 млн грн, виділених на відновлення Бородянки, та, у разі її підтвердження, розпочати кримінальне провадження

- написав Кравченко у Telegram.

Начальник ОВА розповів, що  за зверненням народного депутата Олександра Горобця на засіданні групи "Прозорість та підзвітність" розглянули питання щодо результатів ревізії Бородянської селищної ради аудиторами Держаудитслужби.

Зокрема, аудитори виявили збитків на 19,8 млн грн, які були виділені на відновлення цього населеного пункту. Бородянською селищною радою не підтверджено документально витрати в сумі 14 млн грн, які мали йти на встановлення металопластикових вікон. Як повідомляється, вікна були отримані від департаменту регіонального розвитку КОДА у 2022 році для оперативного відновлення низки об'єктів, на що є відповідні документи.

Представники Бородянської селищної ради повідомили, що наразі створена спеціальна група, яка проводить звірку наявності вікон на об'єктах, зокрема на всіх комунальних підприємствах та багатоквартирних будинках. Наразі вже є підтвердження щодо встановлення вікон на 11 із 14 млн грн, на які до цього селищна рада не мала відповідних документів.

Два підрядники не завершили ремонтні роботи в житловому будинку та дитячому садку на Київщині: начальник КОВА звернувся до правоохоронців24.06.24, 13:02 • 13931 перегляд

Аудитори також вказували на те, що вікна були встановлені по завищених цінах.

Бородянська селищна рада направила претензії 18 підрядникам, які були залучені до цього процесу. Із них 2 підрядники добровільно повернули надмірно сплачені їм кошти.

"Сподіваюся, що правоохоронні органи оперативно відреагують на моє звернення та нададуть вичерпну інформацію щодо цього питання", - заявив Кравченко. 

 За його словами, Бородянка – один із населених пунктів, який найбільше постраждав від рук російського агресора. Для відновлення Бородянки залучаємо всі можливі ресурси і вони мають використовуватися ефективно.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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