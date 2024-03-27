Госатомрегулирование: попытки возобновить на ЗАЭС производство электроэнергии является очередным шантажом со стороны оккупантов

Намерения российских оккупантов вывести энергоблоки ЗАЭС на энергетические уровни мощности несут большую опасность возникновения аварий с радиационными последствиями, которые будут иметь трансграничный характер. Об этом заявил председатель Госатомрегулирования Олег Кориков во время встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, сообщает УНН со ссылкой на Госатомрегулирование.

Более двух лет военной оккупации, отсутствие надлежащего технического обслуживания и ремонтов, некомпетентный и нелегитимный персонал привели к существенной деградации ядерной и радиационной безопасности, отсутствию способности аварийного реагирования. Кроме того Каховское водохранилище, которое выполняло важную функцию бесперебойного водоснабжения особенно при эксплуатации энергоблоков ЗАЭС на энергетических уровнях мощности, уничтожено в результате подрыва российскими захватчиками дамбы Каховской ГЭС. Поэтому любые попытки восстановить сейчас на ЗАЭС производство электроэнергии является очередным циничным шантажом со стороны российских оккупантов - заявил Олег Кориков.

Председатель Госатомрегулирования отметил, что безопасная эксплуатация ЗАЭС возможна только после ее демилитаризации, деоккупации и возвращения под контроль Украины.

Кориков подчеркнул, что постоянные обстрелы российскими военными объектов энергетической инфраструктуры Украины, которые приводят к полным или частичным обесточиваниям, создают дополнительные риски для ядерной и радиационной безопасности объектов ядерной энергетики.

Во время встречи председатель Госатомрегулирования и гендиректор МАГАТЭ также обсудили работу постоянных мониторинговых миссий Агентства на украинских атомных станциях, в том числе и на оккупированной Запорожской АЭС, и ряд предложений по расширению их функций.

Напомним

23 марта вражеские обстрелы повредили линию электропередач, в результате чего дважды за день была выведена из работы дополнительная схема питания Запорожской атомной электростанции.