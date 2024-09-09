Гордимся каждой победой: Зеленский поблагодарил паралимпийцев и их тренеров за результаты
Киев • УНН
Украинские паралимпийцы получили 82 медали на Играх в Париже, заняв 7 место в общем зачете. Президент Зеленский поблагодарил спортсменов и тренеров за их достижения.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех паралимпийцев и их тренеров за результативные выступления в Париже, передает УНН.
"82 медали завоевали украинские паралимпийцы в Париже! Наша сборная заняла 7-е место в общем зачете и 5-е - по количеству наград.
Гордимся каждой победой украинцев и украинок. Каждый успех важен. Каждый из них показывает стойкость, силу и волю к победе всех наших людей", - заявил Зеленский.
Паралімпіада-2024. Україна завершила виступи з 82 медалями і посіла 7 місце8 сентября 2024, 15:50 • 18098 просмотров
Глава государства также поблагодарил всех паралимпийцев и их тренеров за результаты.