Гордимся каждой победой: Зеленский поблагодарил паралимпийцев и их тренеров за результаты

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех паралимпийцев и их тренеров за результативные выступления в Париже, передает УНН.

"82 медали завоевали украинские паралимпийцы в Париже! Наша сборная заняла 7-е место в общем зачете и 5-е - по количеству наград.

Гордимся каждой победой украинцев и украинок. Каждый успех важен. Каждый из них показывает стойкость, силу и волю к победе всех наших людей", - заявил Зеленский.

Паралімпіада-2024. Україна завершила виступи з 82 медалями і посіла 7 місце

Глава государства также поблагодарил всех паралимпийцев и их тренеров за результаты.