Пишаємося кожною перемогою: Зеленський подякував паралімпійцям та їхнім тренерам за результати
Київ • УНН
Українські паралімпійці здобули 82 медалі на Іграх у Парижі, посівши 7 місце в загальному заліку. Президент Зеленський подякував спортсменам та тренерам за їхні досягнення.
Президент України Володимир Зеленський подякував всім паралімпійцям та їхнім тренерам за результативні виступи в Парижі, передає УНН.
"82 медалі вибороли українські паралімпійці в Парижі! Наша збірна посіла 7-ме місце в загальному заліку та 5-те – за кількістю нагород.
Пишаємося кожною перемогою українців та українок. Кожен успіх важливий. Кожен із них показує стійкість, силу та волю до перемоги всіх наших людей", - заявив Зеленський.
Паралімпіада-2024. Україна завершила виступи з 82 медалями і посіла 7 місце08.09.24, 18:50 • 19708 переглядiв
Глава держави також подякував всім паралімпійцям та їхнім тренерам за результати.