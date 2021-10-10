Google с помощью искусственного интеллекта воссоздал три утраченные картины Климта
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Google Arts & Culture запустил новый интерактивный центр под названием “Климт против Климта — человек противоречий”, который предлагает посетителям ознакомиться с биографией Густава Климта, его художественным вдохновением и наследием. Об этом пишет УНН со ссылкой на Аrt News.
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Google также воспроизвел в цифровом формате три утраченные работы Климта 1899 года, используя технологию искусственного интеллекта для придания цвета черно-белым фотографиям работ. Франц Смола, куратор Бельведера, работал с Эмилем Валлнер, резидентом Google Arts & Culture Lab, над созданием алгоритма, который мог бы точно изменить цвет “факультетских картин”.
Три картины — “Медицина”, “Философия” и “Юриспруденция” — в совокупности образуют “факультетскую живопись”, который был создан по заказу Венского университета. После открытия работ университетские чиновники признали их “порнографическими” и “извращенными”.
В конечном итоге они были проданы частному покупателю.
Напомним
Картину Пабло Пикассо “Femme accroupie” ( “Женщина на корточках”) продали на аукционе за 24,6 млн долларов.