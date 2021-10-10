Google за допомогою штучного інтелекту відтворив три втрачені картини Клімта

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Google також відтворив в цифровому форматі три втрачені роботи Клімта 1899 року, використовуючи технологію штучного інтелекту для додання кольору чорно-білим фотографіям робіт. Франц Смола, куратор Бельведера, працював з Емілем Валлнер, резидентом Google Arts & Culture Lab, над створенням алгоритму, який міг би точно змінити колір “факультетських картин”.

Три картини — “Медицина”, “Філософія” і “Юриспруденція” — в сукупності утворюють “факультетський живопис”, який був створений на замовлення Віденського університету. Після відкриття робіт університетські чиновники визнали їх “порнографічними” і “збоченими”.

В кінцевому підсумку вони були продані приватному покупцеві.

Нагадаємо

Картину Пабло Пікассо “Femme accroupie” (“Жінка навпочіпки”) продали на аукціоні за 24,6 млн доларів.