Google за допомогою штучного інтелекту відтворив три втрачені картини Клімта
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Google Arts & Culture запустив новий інтерактивний центр під назвою “Клімт проти Клімта — людина протиріч”, який пропонує відвідувачам ознайомитися з біографією Густава Клімта, його художнім натхненням та спадщиною. Про це пише УНН з посиланням на Аrt News.
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Google також відтворив в цифровому форматі три втрачені роботи Клімта 1899 року, використовуючи технологію штучного інтелекту для додання кольору чорно-білим фотографіям робіт. Франц Смола, куратор Бельведера, працював з Емілем Валлнер, резидентом Google Arts & Culture Lab, над створенням алгоритму, який міг би точно змінити колір “факультетських картин”.
Три картини — “Медицина”, “Філософія” і “Юриспруденція” — в сукупності утворюють “факультетський живопис”, який був створений на замовлення Віденського університету. Після відкриття робіт університетські чиновники визнали їх “порнографічними” і “збоченими”.
В кінцевому підсумку вони були продані приватному покупцеві.
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