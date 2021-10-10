Картину Пікассо продали на аукціоні за 24,6 мільйона доларів

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“Sotheby’s другий сезон поспіль встановлює новий рекорд для творів Пікассо в Азії! Портрет його другої дружини та музи Жаклін продано у Гонконгу за 191 млн гонконгських доларів/ 24,6 млн доларів США”, — йдеться у дописі в Twitter.

Картину “Femme accroupie” засновник кубізму написав у 1954 році.

Не дивлячись на вартість, за яку було продано полотно, цей лот не став найдорожчою картиною художника проданою на аукціоні — у травні на аукціоні Christie’s у Нью-Йорку картину Пабло Пікассо “Жінка, яка сидить у вікна” продали за 103,4 мільйона доларів.