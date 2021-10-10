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Картину Пікассо продали на аукціоні за 24,6 мільйона доларів

Київ • УНН

 • 31478 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Картину Пабло Пікассо "Femme accroupie" ("Жінка навпочіпки") продали на аукціоні за 24,6 млн доларів. Про це, як передає УНН, повідомив аукціонний дім Sotheby's.

Цитата

“Sotheby’s другий сезон поспіль встановлює новий рекорд для творів Пікассо в Азії! Портрет його другої дружини та музи Жаклін продано у Гонконгу за 191 млн гонконгських доларів/ 24,6 млн доларів США”, — йдеться у дописі в Twitter.

Картину “Femme accroupie” засновник кубізму написав у 1954 році.

Не дивлячись на вартість, за яку було продано полотно, цей лот не став найдорожчою картиною художника проданою на аукціоні — у травні на аукціоні Christie’s у Нью-Йорку картину Пабло Пікассо “Жінка, яка сидить у вікна” продали за 103,4 мільйона доларів.

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