Картину Пикассо продали на аукционе за 24,6 миллиона долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Картину Пабло Пикассо "Femme accroupie" ("Женщина на корточках") продали на аукционе за 24,6 млн долларов. Об этом, как передает УНН, сообщил аукционный дом Sotheby's.
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"Sotheby's второй сезон подряд устанавливает новый рекорд для произведений Пикассо в Азии! Портрет его второй жены и музы Жаклин продано в Гонконге за 191 млн гонконгских долларов/24,6 млн долларов США", - говорится в заметке в Twitter.
Картину "Femme accroupie" основатель кубизма написал в 1954 году.
Несмотря на стоимость, за которую было продано полотно, этот лот не стал самой дорогой картиной художника проданной на аукционе - в мае на аукционе Christie's в Нью-Йорке картину Пабло Пикассо "Женщина, которая сидит в окна" продали за 103,4 миллиона долларов.