Google Maps показывает расположение украинских военных - ЦПД СНБО
Киев • УНН
Google опубликовал обновленные спутниковые снимки с расположением украинских военных систем. В компании не реагирует на обращения об удалении фотографий, сообщил руководитель ЦПД СНБО.
Google опубликовал обновленные спутниковые снимки с расположением украинских военных систем. Компания не реагирует на запросы об удалении из-за выходных, сообщил в воскресенье руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, пишет УНН.
Представьте ситуацию. Гугл выкладывает на картах обновленные снимки, на которых видно размещение наших военных систем (не буду уточнять). Мы обращаемся к ним, чтобы быстро это исправить, но у них выходные. Не до этого)
По его словам, россияне уже активно разгоняют эти снимки.
Напомним
Google, Meta и TikTok удалили учетные записи в социальных сетях, принадлежащие промышленному предприятию в татарстане рф. Именно это предприятие занималось вербовкой молодых иностранок для производства беспилотников.