Google Maps показывает расположение украинских военных - ЦПД СНБО

Google опубликовал обновленные спутниковые снимки с расположением украинских военных систем. Компания не реагирует на запросы об удалении из-за выходных, сообщил в воскресенье руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, пишет УНН.

Представьте ситуацию. Гугл выкладывает на картах обновленные снимки, на которых видно размещение наших военных систем (не буду уточнять). Мы обращаемся к ним, чтобы быстро это исправить, но у них выходные. Не до этого)