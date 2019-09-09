Гончарук направил на ратификацию в ВР соглашение с США о налогообложении
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Верховную Раду в понедельник был внесен законопроект о ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки для улучшения выполнения налоговых правил. Об этом сообщается на сайте парламента, передает УНН.
Так, законопроект о ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений Закона США "О налоговых требования к иностранным счетов" (FATCA) от 9 сентября 2019 года зарегистрировано под номером 0001. Инициатор законопроекта - Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
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Напомним, Украина и США в 2017 году подписали соглашение "О налоговых требования к иностранным счетам" (FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act).