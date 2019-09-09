Гончарук направив на ратифікацію у ВР угоду із США щодо оподаткування
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. До Верховної Ради у понеділок було внесено законопроект про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил. Про це повідомляється на сайті парламенту, передає УНН.
Так, законопроект про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA) від 9 вересня 2019 року зареєстровано під номером 0001. Ініціатор законопроекту - Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.
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Нагадаємо, Україна і США у 2017 році підписали угоду "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act).