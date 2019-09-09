Уряд направить на ратифікацію до Ради шість угод щодо оподаткування
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Уряд подасть до Верховної Ради шість законопроектів про ратифікацію міжурядових угод у межах міжнародної співпраці у сфері оподаткування. Про це заявила представник КМУ у Верховній Раді України Ірина Верещук під час засідання Погоджувальної ради парламенту, передає кореспондент УНН.
"Уряд націлений на конструктивну та динамічну співпрацю з Верховною Радою... Є низка законопроектів, які Кабмін направить до Верховної Ради. Це шість законопроектів про ратифікацію міжурядових угод у рамках міжнародної співпраці у сфері оподаткування, зокрема про ратифікацію угоди між урядами України та США для поліпшення виконання податкових правил і застосування положень закону США про податкові вимоги до іноземних рахунків", - зазначила Верещук.
За її словами, уряд планує внести законопроекти про ратифікацію протоколів щодо внесення змін до Конвенцій між Кабінетом міністрів України і урядами Кіпру, Великої Британії, Малайзії, Туреччини, Швейцарською Федеральною Радою стосовно уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи.
Як уточнила нардеп, ці документи включаються до порядку денного сесії ВР без попереднього голосування депутатів у залі засідань.
Вона також нагадала про три законопроекти щодо внесення змін до чинного законодавства, які уряд уже зареєстрував у парламенті – їх просили розглянути 10 вересня. Серед них – проект закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України, який спрямований на впровадження нової абонентської моделі управління державним боргом шляхом створення боргового агентства. Крім того, це законопроект про внесення змін до Податкового кодексу у зв'язку з ратифікацією угоди з урядом США для поліпшення виконання податкових правил і застосування положень закону США про податкові вимоги до іноземних рахунків.
Верещук уточнила, що зміни до Податкового кодексу стосуються, зокрема, особливостей отримання податкової інформації контролюючими органами від фінансових установ, а також накладення санкцій за ненадання ними зазначених звітів. Окрім того, вона додала, що парламенту пропонується законопроект про внесення змін до деяких законів щодо поліпшення виконання податкових правил і застосування положень закону США про податкові вимоги до іноземних рахунків, що передбачає внесення змін до закону про банки та банківську діяльність у частині порядку розкриття банківської таємниці, а також закону про депозитарну систему України щодо порядку доступу до інформації в системі депозитарного обліку.
Нагадаємо, Кабінет міністрів призначив своїм представником у Верховній Раді народного депутата Ірину Верещук.