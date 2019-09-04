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Кабмін призначив нового представника у Раді

Кабмін призначив нового представника у Раді

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Кабінет міністрів призначив своїм представником у Верховній Раді народного депутата Ірину Верещук. Про це повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

"Перейшли до останнього пункту порядку денного - призначення представника Кабміну у Верховній Раді. Нею стала нардеп від Слуги народу (несподівано!) Ірина Верещук", - написав нардеп.

Як повідомляв УНН, за словами Гончаренка, сьогодні Кабмін погодив звільнення Кличка з посади голови КМДА.

Довідка УНН: Ірина Верещук народилася 30 листопада 1979 року, народний депутат від партії "Слуга народу", №29 в списку. Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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